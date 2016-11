Jetzt wird's festlich: 4 schnelle & leckere Thermomix-Rezepte für Weihnachten

Der Thermomix erleichtert euch die Zubereitung von tollen Gerichten, Gebäck und Likör. Wir haben für euch die besten Thermomix-Rezepte für Weihnachten zusammengestellt.

Weihnachten kommt immer schneller als erwartet. Der Thermomix erleichtert euch die vorweihnachtlichen, kulinarischen Vorbereitungen. Zerkleinern, wiegen, rühren, mixen, kochen und vieles mehr. Mit dem Thermomix gehen viele tolle Rezepte schnell und einfach von der Hand.

Thermomix-Rezepte für Weihnachten: Fixer Genuss mit dem Universaltalent

An Weihnachten wollen wir unsere Lieben mal so richtig verwöhnen. Allerdings ohne viel Stress und großen Aufwand. Deswegen haben wir für euch die leckersten Thermomix-Rezepte aus der Thermomix Rezeptwelt für Weihnachten zusammengestellt. Egal, ob butterweiche Plätzchen, feines Konfekt, schmackhafter Aufstrich oder cremiger Likör. Mit dem Alleskönner zaubert ihr im Handumdrehen zuckersüße Leckereien, die begeistern!

Thermomix-Rezepte Weihnachten: Zarte Vanillekipferl

Ihr braucht:

250 Gramm Butter

100 Gramm Puderzucker

1 Prise Salz

1 Vanilleschote

1 Ei

300 Gramm Mehl

150 Gramm Mandeln, gemahlen

Nach dem Backen:

50 Gramm Zucker

50 Gramm Vanillezucker

Und so geht's:

Butter mit Zucker, Salz, Vanillemark und Ei in den Mixtopf geben und circa 20 Sekunden auf Stufe 3 verrühren.

Mehl und Mandeln dazugeben und 15 Sekunden bei Brotstufe kneten. Teig zu einer Rolle formen und im Kühlschrank 30 Minuten ruhen lassen.



Backofen auf 175 Grad Umluft vorheizen. Von der Rolle schmale Scheiben abschneiden und zu Kipferln formen.

Auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech legen und 15-20 Minuten hell backen. Zucker mit Vanillezucker mischen und die noch warmen Vanillekipferl darin wenden.

Thermomix-Rezepte Weihnachten: Leckeres Christstollen-Konfekt

Ihr braucht:

50 Gramm Citronat

50 Gramm Mandeln, ganz

50 Gramm Rosinen

250 Gramm Weizenmehl

1 EL Backpulver

75 Gramm Zucker

1 TL Vanillezucker

1/2 Fläschchen Rumaroma

1 Ei

150 Gramm Butter, weich

1 Prise Salz

Puderzucker, zum Bestreuen

Und so geht's:

Mandeln und Citronat in den Mixtopf geben und bei Stufe 8/10 Sek zerkleinern. Rosinen, Mehl und Backpulver in den Mixtopf füllen und 10 Sekunden unterrühren. Die übrigen Zutaten in den Mixtopf geben und 3 Minuten zu einem Knetteig verarbeiten.



Teig auf einer bemehlten Backfolie zu Rollen formen. Jeweils zwei Rollen nebeneinander legen und eine Rolle in die Mitte darauf legen und leicht zur Stollenform andrücken. Nun die Rollen in vier cm lange Stücke schneiden. Mini-Stollen auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech legen und in den Backofen schieben. Bei 180 Grad circa 12 Minuten auf der mittleren Schiene backen.



Mini-Stollen auskühlen lassen und mit Puderzucker bestäuben. Die Mini-Stollen bleiben in einer Gebäckdose bis zu drei Wochen frisch.

Thermomix-Rezepte Weihnachten: Süße Spekulatius-Creme

Ihr braucht:

150 Gramm Spekulatiuskekse

120 Gramm Sahne oder Kondensmilch

50 Gramm Butter

​Und so geht's:

Kekse in den Mixtopf geben und auf Stufe 5-7 pulverisieren. Kondensmilch oder Sahne mit der Butter dazufügen und drei Minuten auf 50 Grad, Stufe 3-4 rühren. Die Masse in ein schönes, ausgekochtes Glas füllen und im Kühlschrank fest werden lassen.

Thermomix-Rezepte Weihnachten: Cremiger Lebkuchen-Likör

Ihr braucht:

​600 Gramm Sahne

80 Gramm Haselnussnougat

60 Gramm Zartbitterschokolade

100 Gramm Pudezucker

4 TL Lebkuchengewürz

1 TL Zimt

300 ml Wodka​

Und so geht's:

Alle Zutaten in den Mixtopf füllen. Fünf Minuten bei 70 Grad auf Stufe 2 verarbeiten, bis sich Nougat und Schokolade auflösen. Dann weitere sieben Minuten bei 70 Grad auf Stufe 4 laufen lassen. Sofort in ausgekochte Flaschen füllen und verschließen. Nach dem Auskühlen kühl aufbewahren.

