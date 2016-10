Vibratoren & andere schöne Dinge: Diese Sex-Toys machen uns happy!

Recht so: Auch wir Frauen haben uns ein bisschen Spaß verdient. Ob allein oder zu zweit: So ein Sextoy kann schon so einiges...

Wir haben uns einmal ein wenig umgeschaut, was es so gibt auf dem Sextoy-Markt und so einige wunderbare Spielsachen gefunden. Vieleicht ist ja auch etwas für euch dabei:

1. Wevibe

Achtung, meine Damen, eine echte Sex-Toy-Innovation aus Kanada, die Frauen glücklich macht. Der kleine Wevibe-Vibrator hat es faustdick hinter den Ohren: Er hat an beiden Enden Motoren, mit denen er G-Punkt und Klitoris gleichzeitig stimuliert. Das Beste: Der kleine Vibrator hat einen festen Halt und fixiert sich in seiner Position, die Hände bleiben also frei für anderes. Ein besonders tolles Sex-Toy für sie - aber wenn er will, darf er auch mitspielen.



Kleiner Tipp: Der Wevibe kann auch während des Geschlechtsverkehrs getragen werden!



€ 169,- über www.amorelie.de

2. I rub my duckie: Paris Rose

Sicher gibt es fast nichts unerotischeres als Quietscheentchen. Diese nette Ente ist jedoch eine Ausnahme. Die Badeenten von BigTeazeToys haben nämlich so ihre speziellen Qualitäten! Absolut wasserdicht überrascht diese Badeente mit kräftig stimulierenden Vibrationen. Ihre Tauchgänge übersteht sie also vollkommen unbeschadet und wenn sie gerade nicht gebraucht wird, wartet sie ganz unschuldig auf dem Badewannenrand auf ihren nächsten Einsatz...



€ 26,50 über www.sinsations.de

3. Layaspot

Vibration - mal zart, mal fordernd und intensiv. Der schicke Aufliegevibrator von Fun Factory stimuliert durch Berühren, Massieren und Auflegen die erogenen Zonen des Körpers von außen. Drei zusätzliche Vibrationsintervalle sorgen durch unterschiedliche Vibrationsimpulse für Abwechslung. Kann man alleine mit spielen, muss man aber nicht...



€ 49,90 über www.funfactory.de

4. Lelo Iris

Ein sweetes Pink und das weiche, angenehme Material: Mit seinem sanft gebogenen Schaft ist Lelo Iris perfekt an die natürlichen Rundungen des weiblichen Körpers angepasst und eignet sich so perfekt für alle erogenen Zonen des Körpers. Fünf Stimulationsmodi und zwei separat stabilisierte Motoren, die aufeinander abgestimmt sind, bringen Spaß - allein oder beim Sex zu zweit.



€ 99,00, www.lelo.com

5. 8ight

Auf den ersten Blick mag es so scheinen, als ob der Lovering eher ein Toy für IHN wäre als für SIE. Doch das täuscht, denn 8ight maximiert seine Erektion - und das ist letztlich doch perfekt für unseren Spaß. Aber das allein ist es natürlich noch nicht: Das Bonbon dabei ist eine wahlweise einzusetzende Liebesknospe, die Klitoris oder Anus verwöhnt. Je nach Gefallen wird die kleinere (Innendurchmesser: 20 mm) oder größere (Innendurchmesser: 22 mm) Öffnung des Penisrings über das beste Stück gezogen. Spaß im Doppelpack sozusagen.



€ 19,90 über www.funfactory.de

6. Lelo Lily

Femininer geht's kaum: Lily hat eine seidig-sanfte Oberfläche, aufwendig ergonomisches Design und vielseitige Vibrationsmöglichkeiten. Gesteuert wird der Auflagevibrator Lelo Lily über zwei beleuchtete Tasten, seine fünf Stimulationsmodi lassen sich selbst im Eifer des Gefechts noch problemlos ansteuern. Ein toller, femininer Begleiter, der sich auch super in der Handtasche macht!



€ 99,90 über www.sinsations.de

7. DeLight

Für Frauen mit Spaß an einem schönen Design (das Auge isst ja mit - auch beim Sex). Der DeLight ist so hübsch, dass er sogar schon mal einen Design Award gewonnen hat! Aber klar reicht das nicht. Er kann auch mehr als nur schön aussehen. Die kleine, geschwungene Skulptur hat eine leicht gebogene Spitze zur Stimulation des G-Punktes. Eine kleine Wölbung am Silikonteil des DeLight sorgt im Einklang mit den Vibrationen für zusätzlichen Spaß - innen wie außen.



€ 139 von www.funfactory.de

8. Mia

Der kleine Lippenstiftvibrator passt bequem in jede Handtasche, ohne dass sie jemand was dabei denken könnte. Er sieht völlig unverdächtig aus, ist aber der ideale Partner für versaute Stunden. Ob auf einem Interkontinentalflug, in der Umkleide oder einfach während der Mittagspause... Das Beste: Der Lelo Mia hat einen USB-Anschluss, über den er geladen werden kann. Wir alle wissen: USB findet sich fast überall!



€ 79, www.lelo.com

9. Contour M

Eine Hot Stone Massage der anderen Art. Der Contour M von Jimmyjane ist aus weißer Keramik hergestellt und ein durchaus nützliches Utensil für eine sinnliche Massage. Einfach umdrehen und mit den "Fingern" des Contour über die Muskeln des Partners gleiten... Zu einer erotisch-lustvollen Deluxe-Massage erwärmt man den Contour, für eine erfrischende und prickelde Massage legt man ihn ein paar Minuten an einen kühlen Ort.



€ 29,90, zum Beispiel über www.amorelie.de

10. Cavalier

Er ist biegsam und hat trotzdem die richtige Standfestigkeit, dazu ist er körperverträglich, pflegeleicht, besteht zu 100 Prozent aus Silikon und ist antiallergen. Was gibt es noch zu sagen? Ob gekühlt, erwärmt, in der Badewanne oder an Land – abwechslungsreiche Stimulation für Anfänger und Fortgeschrittene ist garantiert. Ach ja: Und es geht um anale (!) Freuden.



€ 47,50, www.funfactory.de

11. Tuyo

Sieht wie ein Designobjekt aus, ist aber ein schicker, kleiner Luxusvibrator. Von der sanften Nackenmassage über die lustvolle Stimulation der empfindlichsten Stellen, der Tuyo ist ein äußerst vielseitiges Spielzeug für beide! Der Aufliegevibrator in Kugelform lässt sich für die zärtliche Massage aller erogenen Zonen verwenden und hat eine intensive Vibration. Mit seinem Silikonring schmiegt er sich an alle Formen des Körpers und vibriert dabei mit vielen verschiedenen Variationsmöglichkeiten. Wunderbar.



€ 79,90, www.sinsations.de

12. Emotion Paris Abandon

Wahrer Luxus hat seinen Preis. Und der hier ist echt stattlich. Aber wer es edel mag: In einer kleinen Manufaktur in Paris wird dieser Luxusvibrator noch in echter Handarbeit gefertigt. Stück für Stück, Schraube für Schraube, edelste Materialien wie Gold, Titan oder Edelstahl kommen hier zum Einsatz. Die ausgeklügelte Technik setzt dem Ganzen die kleine Krone auf: In jedem Vibrator sind zwei Motoren, beide lassen sich unabhängig voneinander steuern (von sehr zart bis sehr stark, mit Zufallsmodus!). Das Vibro-Ei ist zudem komplett wasserdicht und hypoallergen. Außerdem hat der Vibrator eine Fernbedienung - für alle, die sich gerne fernsteuern lassen ... Jedes Stück ist eine Einzelanfertigung und bekommt seine individuelle Seriennummer, damit nicht genug unterschreibt der Chef persönlich für jedes ausgelieferte Toy! Nun: Wer kann, der kann.



€ 539,- über www.sinsations.de

13. Paul

Der Klassiker unter den Sextoys: Der stattliche, wiederaufladbare Vibrator vibriert überall, die besonders anschmiegsame Hülle aus stabilem Vollsilikon sorgt für angenehmen Druck an den erogenen Hotspots und einer Vielzahl an Positionen. Je nach Lust und Laune gibt es 12 (leise) Vibrationsprogramme. Pluspunkt: Die neugierig geneigte Nase verwöhnt den G-Punkt und die leichten Einschnürungen am dicker werdenden Silikonkörper machen das Einführen besonders anregend.



€ 99,90, www.funfactory.de

14. Secret Bullet Cry Baby

Klitoral, vaginal oder anal: Dieses kleine Vibrationsei hat es drauf! Das Vibro-Ei wird über eine süße kleine Fernbedienung gesteuert und verfügt über zehn Vibrationsprogramme, die sich von sanft bis stark stufenlos regeln lassen - bis auf 20 Metern Entfernung!



€ 39,95, www.sinsations.de

15. Little Chroma

Klein und edel, ganz aus Metall: Der Little Chroma von Jimmyjane. Nicht nur bei den Stars ist er beliebt, der kleine Luxusvibrator aus den USA. Mach ihn warm, leg ihn auf Eis oder geh mit ihm duschen. Die bunten Minivibratoren sind nicht nur extrem schön, sondern sind auch stark in der Leistung. Kräftige, sehr leise Vibration und lebenslanger Spaß durch den innovativen austauschbaren Motor - klingt doch gut. Kleiner Minuspunkt: Nicht geeignet für Frauen mit Nickelallergie...



€ 129,-, www.sinsations.de

16. Smartvibes elLove

Das perfekte Einsteigermodell: Der sportlich-dynamische Vibrator verwöhnt mit seiner seidenglatten Oberfläche besonders gern Anfängerinnen. Bei Knopfdruck dreht er so richtig auf: Wer den Turbobooster betätigt, erhält Lustbefriedigung auf höchstem Niveau. Danach ist man Fan!



€ 64,90, www.funfactory.de

17. Glasdildo sensual Glass Jane

Der Glasdildo ist stolze 17 cm lang und handgefertigt. Er ist hautfreundliche und fällt sofort ins Auge. Zumindest allen Liebhabern von buntem Glas. Die feingearbeitete Rillenstruktur sorgt für besonders leichtes Eindringen. Durch den geschwungenen Schaft erreichst du spielend leicht deinen G-Punkt. Natürlich sorgt er auch bei Jungs für Höhenflüge... By the way: Sexspielzeuge aus Glas sind absolut sicher!



€ 26,49, www.eis.de

18. Desy Love Balls

Desy Love Balls versprechen pure Lust und sind zudem ein prima Fitnesssystem für die gesamte Beckenbodenmuskulatur. Die Liebeskugeln erzeugen bei jeder Bewegung sanfte bis intensive Schwingungen. Ein angenehmes, immer wieder überraschendes Gefühl. Das Ergebnis des 'Trainings': verbesserte Muskelkontrolle, tiefere Empfindungen und damit gesteigerte Orgasmen. Lohnt sich also - das Training!



€ 19,95, www.sinsations.de

19. Mycero Fingerfun

Zwei kleine Multitalente: Die kleinen Vibratoren werden einfach an den Fingern befestigt und vibrieren dann dort, wo es einem gefällt. Will heißen: Massieren, Stimulieren, Einführen - alles geht... Natürlich kann man damit auch seinen Partner verwöhnen. Ob allein oder beim Liebesspiel zu zweit, bei dem jeder Partner einen Mycero zum Einsatz bringt. Unschlagbar sind die kleinen Vibratoren vor allem bei der klitoralen Stimulation! Seid einfach kreativ!



€ 14,95 über www.sinsations.de

20. Skipper Rabbit

Dank der ergonomischen Form und der geschmeidigen Oberfläche kann der sweete pinke Vibrator besonders sanft vaginal eingeführt werden, während der kleinere Stimulationsarm die Klitoris massiert. Etwas wasserbasiertes Gleitgel erleichtert das Einführen zusätzlich. Der fröhliche Freudenspender verwöhnt die weiblichen Hotspots, von sanft vibrierend bis kraftvoll pulsierend, mit insgesamt 30 abwechslungsreichen Vibrationsstufen. Läuft!

€ 44,90, über www.amorelie.de