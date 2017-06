Pendeln für die Liebe: So gelingt die Fernbeziehung

Die Liebe ist groß, die Entfernung leider auch. Wie kann eine Liebe auf Distanz funktionieren?

Liegen mehrere Stunden Autofahrt oder gar ein Inlandflug zwischen dem Liebsten und einem selbst, dann kann das eine harte Probe für die Beziehung sein. Wenn man eine Schulter zum Anlehnen, einen Gesprächspartner vermisst oder nachts alleine im Bett liegt, dann ist die Sehnsucht oft groß. Doch leider gibt es außer Smartphone, Chat und Co. keinen wirklichen Kontakt zum Partner. Eine Fernbeziehung fordert deshalb einiges, und zwar von beiden Partnern. Aber sie kann auch gelingen, wenn ein paar Dinge beachtet.

Absolutes Gefühlschaos

Jeder, der eine Fernbeziehung führt, kennt das Gefühlschaos, das beide Partner vor und nach jedem Treffen durchlaufen. Von Himmelhochjauchzend bis zu Tode betrübt ist tatsächlich alles dabei. Der Tag des Wiedersehens ist geprägt von großer Euphorie - und einer oft unrealistischen Erwartungshaltung. Wenn diese überzogenen Hoffnungen nicht erfüllt werden, droht die Gefahr, dass Euphorie in Enttäuschung umschlägt.

Kurz bevor man sich wieder trennen muss, geht es einem auch nicht gut. Die einen sind jetzt extrem anlehnungsbedürftig, die anderen reagieren mit Rückzug. Sie distanzieren sich vom Partner und leisten sozusagen vorausschauende Trauerarbeit. In jedem Fall werden die letzten Stunden Zweisamkeit oft von einem dumpfen Gefühl der Beklemmung begleitet.

Ist man wieder alleine zuhause, beginnt der Frust von neuem. Man vermisst den anderen schmerzlich und das nächste Treffen liegt in weiter Ferne. In der Zwischenzeit muss wieder in seinem Alltag ankommen - und der findet ohne Partner statt.

Irgendwann wird es dann im Laufe der Woche bzw. Wochen wieder besser. Man findet sich in seinen Alltag ein und akzeptiert die Situation, wie sie ist. Das Alleinsein, das Single-Leben auf Zeit sozusagen, wird wieder zur Normalität... bis zum nächsten Treffen. Dann beginnt alles wieder von vorne.

Für alle, die leiden und auch Sorge um ihre Beziehung haben, hier ein paar Tipps, wie die Fernbeziehung trotzdem funktionieren kann:

1. Kommunikation ist alles!

Tausch dich mit deinem Partner über deine Gedanken, Gefühle, Erwartungen und Ängste aus. Nur so könnt ihr sichergehen, dass beim Wiedersehen nicht plötzlich ein Fremder vor euch steht. Wer seine alltäglichen Gedanken und Sorgen nicht teilt, entfremdet sich sonst mit der Zeit.

2. Pflegt Rituale!

Rituale stärken das Wir-Gefühl und lassen die lange Durststrecke überstehen. Ein gemeinsamer Spaziergang nach dem Wiedersehen etwa lässt Raum für das wichtige "Aneinander-Gewöhnen". Wenn euch der Abschied besonders schwer fällt, kultiviert eure eigene Art der Verabschiedung, so verrückt sie auch sein mag.

3. Plant Zeit-Inseln für Spontaneität

Überfrachtet die knappe gemeinsame Zeit nicht mit zu vielen Erwartungen und tausend Plänen! Genießt auch mal das bloße gemeinsame Faulsein und Nichtstun.

4. Beweist euch, dass ihr auch getrennt "ein Team" seid

Ihr gehört zusammen - egal, ob ihr euch seht oder gerade getrennt seid. Beweise das deinem Partner immer mal wieder durch kleine Gesten. Zum Beispiel, indem du in der Zeit der Trennung etwas für ihn erledigst oder besorgst, das kann für deinen Partner unheimlich wichtig sein - auf dich ist Verlass. So merkt dein Schatz, dass er auch dann ein Teil von dir und deinem Leben ist, wenn er nicht bei dir sein kann.

5. Keine Angst vor Diskussion und Spannung bei Wiedersehen und Abschied

Jeder führt während der Trennungszeit sein eigenen Leben. Fast schon wie ein Single. Deshalb müsst ihr bei jedem Treffen wieder aufs Neue zusammenfinden - und wieder auseinander. Da sind ab und an Auseinandersetzungen völlig normal und kein Zeichen für einen schlechten Zustand der Beziehung! Denkt in solchen Momentan an Punkt 1: Redet miteinander!

6. Achte auf dich!

Nur wer darauf achtet, dass es ihm gut geht und innerlich ausgeglichen ist, kann sowohl die getrennte als auch die gemeinsame Zeit in vollen Zügen genießen.

7. Sieh das Positive eurer Beziehungsform

Fernbeziehungen lassen besonderen Raum für Aktivitäten, für die sich in der "Nahbeziehung" selten Platz findet. Auch wenn das hier nicht deine erträumte Art der Beziehung ist, nutz die Vorteile, die sie bietet. Am Ende macht die Entfernung eure Beziehung vielleicht noch stärker.

8. "Verschon" deinen Partner nicht

Weder schwelende Konflikte noch Befürchtungen und Ängste sollten unter den Teppich gekehrt werden. Auch wenn ihr noch so sehr auf Harmonie aus seid: Auf Dauer entfremdet ihr euch von eurem Partner, gerade dann, wenn man sich nur selten sehen kann. Deshalb: Mund auf und reden!

9. Vertrauen ist unerlässlich

Vertrauen ist die Grundvoraussetzung der Fernbeziehung. Auch wenn ein Übermaß an Eifersucht eher kontraproduktiv ist: Lasst euren Partner wissen, dass ihr Treue erwartet und er dies auch von euch erwarten darf.

10. Sorgt für gemeinsame Zukunftsperspektiven!

Tauscht euch immer wieder neu über eure Zukunftsvorstellungen, Sehnsüchte, Hoffnungen und Träume aus - und stellt euch gemeinsam eure Zukunft zu zweit vor! Das verbindet.

