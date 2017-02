Achseln richtig rasieren: Mit diesen 8 Tipps vermeidest du Rasurbrand & Co.

Der Trick für eine gründliche Rasur ist eine optimale Vorbereitung.

Tipp 1: Die Haut gründlich reinigen

Damit die Rasur glatt verläuft, solltet ihr eure Haare "einweichen". Das klappt am besten, wenn ihr Rasierschaum oder -gel benutzt. Diese Beautyhelfer enthalten Substanzen, die die Haut feucht halten und die Härchen weich machen. Wer sensible Haut hat sollte darauf achten, dass die Produkte zusätzlich Pflegestoffe enthalten.

Tipp 2: Stretching ist das A und O

Sport beim Achseln rasieren? Naja, ganz so schlimm ist es dann doch nicht. Aber je ebenmäßiger die Fläche der Achseln ist, desto einfacher ist es alle Härchen zu erwischen. Also streckt eure Arme so weit es geht nach hinten und spannt die Haut möglichst glatt.

Tipp 3: Die Kreuz-und-Quer-Rasur

Viele Frauen machen den Fehler und rasieren sich nur von unten nach oben. Aber besondern unter den Achseln wachsen die Haare nicht nur in eine Wuchsrichtung. Wer also ein glattes Ergebnis haben möchte: Von oben nach unten, von unten nach oben und jeweils quer von beiden Seiten - so erwischt ihr garantiert alle Härchen.

Tipp 4: Wann rasieren?

Besonders Frauen mit sensibler Haut sollten ihre Achseln vor dem Schlafengehen rasieren. So kann sich die empfindlich Haut über Nacht regenerieren.

Tipp 5: Die Pflege danach

Ob empfindliche Haut oder nicht: die Pflege danach ist ein Muss! Cremt euch also mit einer reichhaltigen Pflege (am besten ohne Alkohol oder Duftstoffe) ein. So bleibt die Haut unter den Achseln gepflegt und es entstehen keine Pickelchen.

Tipp 6: Hilfe Rasurbrand! Was tun?

Gerötete Stellen, nerviges Jucken oder kleine Pickelchen? Dann seid ihr von Rausurbrand betroffen. Jetzt ist es besonders wichtig die gereizte Haut zu schonen. Das bedeutet: Rasurverbot! Unterstützt zusätzlich eure Haut mit einer Wundheilsalbe.

Tipp 7: Deo - ja oder nein?

Autsch! Wenn ihr euch die Achseln frisch rasiert habt, dann kann ein Deo schon brennen. Verzichtet daher auf Deos mit Alkohol oder Duftstoffen. Ein Roll-On oder Sticks mit einer cremigen Textur sind jetzt ideal.

Wer sich vor dem Schlafengehen rasiert, kann einfach am nächsten Morgen das Deo auftragen - auch Spühdeos.

Tipp 8: Klinge wechseln

Stumpfe Klingen können Hautirritationen hervorrufen. Deswegen bei gereizter, geröteter Haut sofort die Klinge wechseln beziehungsweise einen neuen Einmal-Rasierer benutzen.