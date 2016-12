Augen schminken leicht gemacht: 9 Tipps & Tricks für einen strahlenden Blick!

Schöne Augen zu schminken ist ganz easy, hier gibt's die besten Tipps.

Glamouröse, verführerische Smokey-Eyes, ein elegant geschwungener Eyeliner oder Looks in dezenten Nude-Tönen gehören zu den klassischen Make-up-Varianten. Experimentierfreudige und Mutige dürfen sich aber an mehr Farben und Formen wagen.

Jedes Auge ist anders: Schminktipps für jede Form

Große Augen, kleine Augen, Schlupflider oder mandelförmige Augen: Jedes Auge ist anders! Sie haben unterschiedliche Vorzüge und Nachteile, die je nachdem hervorgehoben oder kaschiert werden müssen. Wie ihr eure Augen schminken könnt, sowie nützliche Tipps und Tricks, um eure Augen besser zur Geltung zu bringen, zeigen wir euch hier.

Große Augen schminken: Betonung ist angesagt!





Große Rehaugen könnt ihr besonders schön in Szene setzen, wenn die Wasserlinie mit einem dunklen Kajalstift oder Eyeliner betont wird. Wie ihr Eyeliner auftragen könnt, um besonders schöne, große Augen zu schminken und weitere Tipps zeigen wir euch hier.

Kleine Augen schminken: Diese Tricks vergrößern die Augen optisch

Von links nach rechts:

Viele Menschen empfinden große Augen als besonders attraktiv. Doch auch wer kleine Augen hat, kann diese durch das passende Make-up toll betonen: Um kleine Augen größer zu schminken, müsst ihr nur ein paar Tricks berücksichtigen. Tragt einen hellen Kajal auf die untere Wasserlinie auf – so wird das Augenweiß vergrößert und das Auge wirkt offener und wacher. Ein absolutes No-Go sind dicke Lidstriche. Die erdrücken das Auge und lassen die Augen noch kleiner wirken.

Mandelförmige Augen betonen: Diese Tipps & Tricks sind hilfreich!

Du hast mandelförmige Augen? Dann herzlichen Glückwunsch! Denn diese spezielle Form ist ideal um Eyeliner aufzutragen. Ob Winged-Eyeliner, schmale oder breite Lidstriche – mandelförmige Augen sind ideal dafür. Verpasst dem auslaufenden Lidstrich-Ende einen dynamischen Schwung, so setzt ihr die Augen perfekt in Szene.

Eng beieinander stehende Augen schminken: Mit diesen Tricks schafft ihr etwas Weite





Wenn eure Augen eng beieinander stehen, könnt ihr mit einigen Tricks mehr Platz zwischen die Augen 'mogeln'. Um euch schöne Augen zu schminken, hier ein paar wichtige Tipps: Die Augen nach außen hin stärker betonen und den Eyeliner nur auf den äußeren Wimpernkranz auftragen.



Gebt hellen und glänzenden Lidschatten in den inneren Bereich der Augen. Nach außen hin solltet ihr dunkle und matte Farben benutzen. So verleiht ihr eng beieinander stehenden Augen optisch mehr Weite. Wenn ihr Eyeliner auftragen wollt, empfehlen wir nur die äußeren Bereiche zu betonen. Je weiter ihr den Eyeliner nach außen zieht, desto mehr werden die Augen optisch auseinander gezogen.

Wie kann ich weit auseinander stehende Augen schminken? Mit unseren Tipps & Tricks gelingt's

​Bei weit auseinander stehenden Augen gilt das Prinzip genau umgekehrt. Hier werden die inneren Augenbereiche dunkler betont. Um die Augen näher aneinander zu bringen, könnt ihr den Lidstrich von Augeninnenwinkel bis zur Mitte dicker ziehen und nach außen hin dünner auslaufen lassen.

Tiefliegende Augen schminken: Hier kommen Schmink-Tipps & Tricks





​Um tiefliegende Augen optisch hervorzuheben, solltet ihr das bewegliche Lid mit einem hellen Lidschatten akzentuieren. Beim Eyeliner auftragen solltet ihr die Farbe Schwarz vermeiden und stattdessen zu Farben wie Anthrazit, Braun oder Olivgrün greifen.

Jede Frau kennt das Problem: Schlupflider kaschieren! Mit diesen Tipps & Tricks gelingt's

Sie sind wohl der Feind jeder Frau: Schlupflider! Wenn der bewegliche Teil des Augenlids unter das obere Lid 'schlüpft', wirkt der Blick schnell müde. Doch mit den richtigen Schmink-Tricks könnt ihr euch schöne Augen schminken – trotz Schlupflidern. Dazu einen hellen Lidschatten auf das bewegliche Lid geben und auf dem oberen Augenlid sowie in der Lidfalte einen dunkleren Ton auftragen. So tritt das Schlupflid optisch zurück.



Leider lassen Schlupflider die Augen auch kleiner wirken. Mit dem richtigen Eyeliner-Look könnt ihr eure Augen größer und den Blick wacher schminken. Dazu vom Augeninnenwinkel mit einem dünnen Lidstrich anfangen und nach außen hin den Lidstrich dicker werden lassen.

Schöne Augen schminken: Mit diesen Tipps gelingen euch Smokey-Eyes

Smokey-Eyes kommen nie aus der Mode. Sie sind verführerisch, geheimnisvoll und der ideale Look für eine Party. Wie ihr eure Augen schminken könnt und weitere Tipps geben wir euch hier:





Schritt 1: Hellen, perlmuttfarbenen Lidschatten unter der Augenbraue auftragen. Das sorgt für einen schönen Schimmer und macht den Look glamouröser.



Schritt 2: Für die Grundierung könnt ihr einen Lidschatten in Nude auf das gesamte Augenlid auftragen.



Schritt 3: Nun einen dunklen Ton auf die äußeren Augenwinkel geben.



Schritt 4: Ist die Farbe aufgetragen, könnt ihr den Lidschatten verblenden. Dazu einen Blender-Pinsel benutzen.



Schritt 5: Jetzt kommt der helle, perlmuttfarbene Lidschatten wieder zum Einsatz. Dieser kommt in die Lidfalte, wo er mit dem dunkleren Ton leicht vermischt wird.



Schritt 6: Nun den dunklen Lidschatten auf die Wasserlinie geben und leicht verblenden.



Schritt 7: Wimpern kräftig tuschen.

Eyeliner auftragen: So geht’s ganz einfach!

Cat-Eyes, Winged- oder grafischer Eyeliner: Der perfekte Lidstrich verleiht jedem Auge einen Glamour-Faktor! Wie unterschiedlich ihr Eyeliner auftragen könnt, zeigen wir euch hier.



Ihr braucht eine Inspiration in Sachen Lidstrich? Hier kommen 50 Varianten von elegant bis rockig.

