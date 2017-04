Achtung, Fauxpas! 10 Dinge, die man niemals zu depressiven Menschen sagen sollte

Erst denken, dann reden. Tun wir nur leider nicht immer. Oft auch, weil wir es nicht besser wissen.

Wenn der Partner oder ein anderer uns nahestehender Mensch unter Depressionen leidet, dann wissen wir meist nicht, wie wir damit umgehen sollen. Einfach, weil es nicht so einfach ist, sich in die Betreffenden hineinzuversetzen. Was genau fühlt er? Wie äußert sich eine Depression?

Matt Haig ist Autor und litt lange Zeit selbst unter schweren Depressionen. Er hat es treffend beschrieben: "Eins der wesentlichen Symptome der Depression ist, keine Hoffnung zu haben. Keine Zukunft zu sehen. Da ist kein Licht am Ende des Tunnels, denn der Tunnel ist an beiden Enden zu, und du bist drin."

Als Außenstehender würde man so gerne helfen und fühlt sich dennoch so hilflos. Und weil man sich nicht so gut in die Gefühlslage des anderen verstehen kann, sagt man eben oft Dinge, die komplett daneben und deplatziert sind. Diese sind zwar gut gemeint, aber wie die Band 'Kettcar' einmal sehr treffend in einem Song geschrieben hat: "Das Gegenteil von gut, ist gut gemeint".

Da eigentlich jeder jemanden kennt, der unter einer Depression leidet, sollten wir uns einige Dinge klar machen. Hier sind zehn Anmerkungen, die man sich bei depressiven Menschen besser verkneifen sollte.

1. Alles wird gut.

Genau das ist der Punkt. Wenn man unter Depressionen leidet, hat man das Gefühl, dass man da nie wieder rauskommt. Dass es eben nicht mehr gut wird.

2. Du musst mehr auf dich achten, was dir gut tut und was nicht. Mach Yoga, triff Freunde...

Leider ist das mit den Depressionen eben die Krux, dass nichts mehr Freude macht, dass einem der Antrieb zu allem fehlt und man ins Bodenlose stürzt. Da hilft auch kein Yoga oder gut gelaunte Freunde.

3. Immerhin hast du keine schlimme Krankheit, sondern bist körperlich gesund.

Dann ist eine Depression also keine Krankheit?! Körperliche Unversehrtheit ist nicht immer ein Anzeichen für gute Gesundheit!

4. Dabei wirkst du immer so fröhlich und positiv.

Man kann noch so gefasst und zufrieden nach außen wirken. Das sagt leider nicht immer etwas darüber aus, wie es in einem aussieht.

5. Du bist doch so stark. Du schaffst das schon.

Stark? Wenn man depressiv ist, fühlt man sich total schwach und hilflos. Und "Du schaffst das schon" stellt einen vor eine schlichtweg unlösbare Aufgabe.

6. Das kenne ich. Ich bin auch oft schlecht drauf.

Depressionen haben leider wenig mit schlechter Laune oder ein bisschen Melancholie oder Trübsal gemeinsam. Nur leider kann man sich die Ausweglosigkeit einer Depression so gar nicht vorstellen, wenn man nicht selbst betroffen ist.

7. Geh doch mal raus und unter Leute. Das lenkt ab.

Leider erträgt man das als depressiver Mensch nicht immer. Weil man dann das Gefühl hat vor den anderen zu versagen.

8. Aber du hast doch eigentlich alles, um glücklich zu sein, du bist gesund, klug, siehst gut aus, hast einen tollen Freund, einen super Job...

Es wäre toll, wenn einen das vor Depressionen bewahren würde. Aber es sind nicht nur die Pechvögel im Leben, die depressiv werden. Es kann jedem passieren.

9. Warum bist du denn depressiv?

Es gibt keinen bestimmten Grund, den man nennen könnte - es ist einfach so. Würde man den Grund kennen, hätte man ja den Schlüssel zum Gesundwerden in der Hand.

10. Geht es dir mittlerweile besser?

​Leider funktioniert diese Krankheit nicht so wie ein Schnupfen. Es ist ein langer Weg und besser ihr fragt nicht ständig nach.

Das solltest du besser tun:

Sag lieber, dass du für deine Freundin oder deinen Freund da bist. Das hilft mehr, als sämtliche gut gemeinte Sprüche. Hab Zeit und ein offenes Ohr, wenn du gebraucht wirst. Das ist das Wichtigste.

Was noch hilft: Mach dich kundig, was genau eine Depression ist. Nur so kann man als Angehöriger oder als Freundin annähernd verstehen, was der andere durchmacht und welche Hilfen es gibt.

Linktipp:

Hilfe, Informationen und Ansprechpartner finden Betroffene und deren Angehörige auch hier: Deutsche Depressionshilfe

Buchtipp:

Wer depressive Freunde oder Partner oder Verwandte hat, dem legen wir folgendes Buch ans Herz. So kann man als Außenstehender eher verstehen, wie es dem geliebten Menschen mit seiner Depression geht.

​Matt Haig: Ziemlich gute Gründe, am Leben zu bleiben

dtv Verlagsgesellschaft 2016

ISBN-13: 978-3423280716

Hier könnt ihr das Buch direkt bei Amazon bestellen.