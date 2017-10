Mach den Test: Bist du bereit für die gemeinsame Wohnung?

Ja, nein, lieber später? Es gibt leider keine Leuchtsignale, die einem zeigen, dass der richtige Zeitpunkt für die erste gemeinsame Wohnung genau JETZT gekommen ist. Deshalb hier eine kleine Entscheidungshilfe für euch: Macht unseren Zusammenzieh-Test!

Schade, denn nach ein, zwei Jahren Beziehung spukt die Frage in unseren Köpfen herum. Mit der Antwort tun sich die meisten aber schwer. Einerseits wäre es so schön, wenn man jeden Abend miteinander einschlafen könnte. Andererseits sind die Freiräume, die eine eigene Wohnung bietet, auch nicht zu verachten.



Und was, wenn man sich nur noch streitet, sobald man zusammen wohnt? Streitpunkte gibt es schließlich viele. Angefangen bei der Verteilung der lästigen Hausarbeit bis hin zum Schließen der Zahnpastatube ...



Wer noch unsicher ist, ob er schon bereit für die gemeinsame Wohnung ist, sollte nachfolgenden Test machen.

