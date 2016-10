Kennt ihr auch diese Frauen, die einfach JEDEN Tag toll aussehen? Und bei denen sogar simple Looks sofort super stylisch wirken? Ihr Geheimnis ist nicht etwas teure Designermode, sondern es sind diese 6 Basics, die für ihren guten Modestil verantwortlich sind...

1. Ein perfekt sitzender BH

Eines der wichtigsten Basics, das jede Fashionista im Schrank hat, ist ein gut sitzender, hautfarbener T-Shirt-BH. Der rückt nicht nur die weiblichen Vorzüge ins rechte Licht, sondern ist auch unter der Kleidung komplett unsichtbar.

​​Und das Beste: ein perfekt sitzender BH macht sogar schlank. Wichtig dabei: Lasst euch in einem Wäschegeschäft ausmessen und beraten. So findet ihr die optimale Größe!



Übrigens: Wer einen eher kleinen Busen hat, sollte sich einen Triangel-BH aus Spitze zulegen und ihn unter einem lässigen Oberteil tragen. DIESEN Look lieben auch Fashion-Blogger.

2. Ein geringeltes Shirt

Ihr wollt auch so elegant und gleichzeitig lässig wirken, wie die Pariser Frauen? Dann schafft Platz in eurem Kleiderschrank für ein (oder gleich mehrere) Ringelshirts. Echte Kombinationstalente sind Langarmshirts oder figurbetonte Rollis mit feinen schwarz-weißen Streifen. Ein solches Oberteil wirkt immer edel und passt sowohl zur Jeans als auch zum Rock oder zur Anzughose.



Oder ihr macht es wie Julie von sincerelyjules.com und zieht euer Ringelshirt unters Sommerkleid!

3. Eine schwarze Lederjacke

Schwarze Lederjacken gehören zu den absoluten Lieblingen modischer Frauen. Kein Wunder, wenn man bedenkt, dass die rockigen Jacken nicht nur schlichte Looks aufwerten, sondern sich auch super einfach kombinieren lassen. Noch dazu sind sie zeitlose Klassiker, die jahrelang halten!



Die schwedische Bloggerin Jacqueline Mikuta zeigt auf ihrem Blog mikuta.nu wie vielseitig sich Lederjacken stylen lassen!

4. Eine gut sitzende Jeans

Egal ob Skinny, Bootcut oder Boyfriend Jeans - das blaue Wunder ist ein Must-have in JEDEM Kleiderschrank. Und das hat drei Gründe: 1. Jeans sind super bequem. 2. Jeans lassen unsere Figur (besonders unseren Po) super aussehen. Und 3. Jeans lassen sich so vielfältig kombinieren wie kein anderes Kleidungsstück.



Doch damit eure Jeans all das kann, muss sie perfekt sitzen. Wie ihr die gängigsten Jeans-Fehler vermeidet, erfahrt ihr hier!

5. Ein eleganter (Woll)Mantel

Ihr wollt sofort stylischer und eleganter aussehen? Dann legt euch einen zeitlosen und schlichten (!) Wollmantel zu, denn den haben alle modischen Frauen im Schrank.



Wir empfehlen euch ein einreihiges Modell in Beige, Camel oder in einem zarten Grau. Ein solcher Edel-Mantel lässt sich super einfach kombinieren und passt sowohl zu einem entspannten Alltagsstyle mit Jeans, Shirt und Sneakers als auch zu einem Business-Outfit.

6. Bequeme Schick-Schuhe

Fashionistas machen es vor: Stylische Schuhe müssen nicht unbequem sein! Statt waghalsiger High-Heels setzen die Trendsetterinnen jetzt lieber auf flache Treter wie Schnürer, Loafer und Sneaker. Besonders praktisch sind Modelle aus Lackleder. Die sehen aufregend und elegant aus und lassen sich noch dazu super einfach sauber machen!



Die schönsten Schuhe zum Nachshoppen zeigen wir euch in der Galerie!