Geht schnell und macht was her: Kreative DIY Adventskalender-Ideen für euren Freund

Kreative Adventskalender-Ideen für den Freund gesucht? Wir hätten da so einige auf Lager!

Alle Jahre wieder ... nehmen wir uns vor, unserem Liebsten das Warten auf Weihnachten zu versüßen - und zwar in Form eines selbst gebastelten Adventskalenders.



Unser Problem: Woher sollen wir die Adventskalender-Ideen für unseren Freund nehmen? Männer sind da irgendwie kompliziert! Einfach nur Süßigkeiten reinpacken ist langweilig. Aber zu teuer soll das Ganze natürlich auch nicht werden.

Keine Sorge, wir haben da mal was vorbereitet. Wer noch auf der Suche nach Adventskalender-Ideen für den Freund ist, sei es nach einer Form oder nach Füllungen, der wird hier auf jeden Fall fündig!

Flaschen-Rentier-Kalender

Egal, ob euer Freund total auf Bier steht oder ein anderes Lieblingsgetränk hat: Hauptsache, es kommt aus der Flasche! Denn so könnt ihr einen total coolen Adventskalender für ihn basteln, für den ihr nur Folgendes braucht:

24 Flaschen (nach Wahl, eine Sorte oder bunt gemixt)

24 Pfeifenreiniger (aus dem Bastelladen)

24 Paar Augen zum Aufkleben (aus dem Bastelladen)

24 rote Plüschpunkte zum Aufkleben als Nase (aus dem Bastelladen)

1 Tube Alleskleber

Schere

Und so geht's:

Schneidet von den Pfeifenreinigern je circa ein Viertel ab und legt es beiseite. Dann biegt ihr den langen Rest des Pfeifenreinigers, wie auf dem Foto zu sehen, einmal direkt unter dem Kronkorken um den Flaschenhals herum und die beiden Enden jeweils nach oben zu einem Geweih.



Schneidet dann die beiseite gelegten Viertel nochmal in zwei Hälften und klebt diese als Verästelung auf das Pfeifenreiniger-Geweih (siehe Foto). Zum Schluss klebt ihr die Augen und die Nasen auf, fertig!

Liebevoller DIY-Adventskalender: Die Anleitung gibt's im Video!

Ein bisschen aufwändiger darf's ruhig sein? Im Video zeigen wir euch, wie ihr diesen wunderschönen und kreativen Adventskalender für euren Freund nachbasteln könnt!

Für Eilige: Papiertüten-Adventskalender-Set

Bequemer geht's kaum: Bestellt euch einfach online ein Adventskalender-Bastelset, bei dem ihr neben 24 Papiertütchen auch 24 weiße Tortenspitzen, 24 Klammern sowie eine 5-Meter-Kordel zugeschickt bekommt. Super praktisch - und sieht auch noch extrem gut aus!

DIY Adventskalender-Ideen: Die Füllung macht's

Egal, ob ihr kreativ werdet, wie bei dem Rentier-Kalender oder, ob ihr die 24 Kleinigkeiten zum Beispiel in hübsche Papiertütchen steckt und an eine Schnur knotet: Auf die Füllung kommt es an! Und die hat dem ein oder anderen von uns schon schlimmes Kopfzerbrechen bereitet. Deswegen haben wir hier für euch ein paar kreative Ideen zusammengestellt:

Adventskalender für den Freund befüllen: Süßigkeiten & Herzhaftes

Euer Liebster ist eine kleine Naschkatze? Dann packt ihm doch etwas Süßes in seinen Kalender!

Toll machen sich diese Leckereien im DIY-Adventskalender für euren Freund:

Lakritzschnecken, Gummibärchen etc. in kleinen Tütchen

Schokoriegel

selbstgebackene Plätzchen / Kekse (in Folie verpackt)

Bonbons

Pralinen

Marzipan

Energy-Riegel (für die Sportler)

Oder wie wär's mit diesen lustigen 'Gummibierchen'?

​Doch lieber was Herzhaftes?

einzeln verpackte Salamis

Feinkost-Leberwurst in der Dose

Feinkost-Pastete in der Dose

besondere Brotaufstriche in der Dose

eine Packung Beef Jerkey

Adventskalender für den Freund befüllen: Gadgets & kleine Spiele

Sehen wir der Realität ins Auge: Männer sind Spielkinder. Deswegen hier ein paar Ideen für das Kind im Mann:

Quartett-Spiel (Autos, Motorräder, etc.)

cooles Feuerzeug

Sturmstreichhölzer

Stempel & Kissen

3D-Puzzle

Hubschrauber mit Fernsteuerung

Rennauto

USB Ladegerät fürs Auto

Fitnessband / Schrittzähler

Oder lieber was fürs Büro? Dann wären doch diese speziellen Post-its vielleicht eine Idee:

Gutscheine im DIY-Adventskalender: Schenkt euch gemeinsame Zeit

Ihr könnt den selbstgebastelten Kalender für euren Freund natürlich auch mit Gutscheinen befüllen. Hier kommen ein paar Ideen für Zweisamkeit:

​gemeinsamer Wellnesstag

Glühweingutschein für den Weihnachtsmarkt

Essensgutschein für den Weihnachtsmarkt

eine Massage

ein gemeinsames Essen bei eurem Lieblingsitaliener

Kinogutschein

Besonders gut kommen auch diese Ideen an:

Rubbellose

Lottoschein

Liebesschloss mit Gravur

seine Lieblingszeitschrift

Nichts dabei? Hier gibt's noch mehr Adventskalender-Ideen zum Inspirieren und Nachbasteln!

gofeminin loves Pinterest!