Dip it Baby! 7 würzige und schnelle Dip-Rezepte zum Nachmachen

Mit den richtigen Dips und Soßen verwandelt ihr leckere Speisen zu kulinarischen Hochgenüssen - zu jeder Gelegenheit.

Dips und Saucen bringen ordentlich Abwechslung in euren Speiseplan. Zum Raclette, beim Fondue, zum gemütlichen Grillabend oder als schneller Snack zwischendurch. Dips sind kleine, aber ziemlich feine Schlemmersaucen, die Gerichte bereichern und ergänzen. Viele Speisen werden erst mit dem richtigen Dip zu einer echten Köstlichkeit.

Dip-Rezepte: Bahn frei für eine echte Genuss-Offensive

Dips, Saucen, Salsa, Kräuterquark, Guacamole, Ajvar, Hummus, Sour Cream, Tzatziki oder Ketchup. Erst mit einer würzigen Begleitung wird es auf dem Teller so richtig rund. Langweilige Gemüsesticks verwandeln sich mit würzigem Hummus zum geliebten Feierabend-Snack. Fangfrische Garnelen entwickeln sich mit der richtigen Sauce zum leichten Krabbencocktail. Gesunde Folienkartoffeln mausern sich mit cremigem Kräuterquark zu einer vollwertigen Mahlzeit. Weizenfladen mutieren mit feuriger Guacamole zum mexikanischen Leckerbissen. Knackige Würstchen vom Grill bilden erst mit fruchtigem Ketchup eine genussvolle Symbiose.

Dip-Rezepte: Diese Zutaten kommen rein

Dips werden meist aus Joghurt, Sahne, Schmand, Sour Creme, Quark oder Frischkäse zubereitet. Salsas punkten durch jede Menge Gemüse. Aber auch Hülsenfrüchte, wie Linsen oder Kichererbsen eignen sich gut für die Basis von schmackhaften Saucen. Verfeinert wird mit der ganzen Palette aus dem Gewürzregal, Zitrone und frischen Kräutern.

Dip-Rezepte: 7 Rezepte zum Testen und Genießen

Im Supermarkt findet man fast ausschließlich fertige Dips, die mit jeder Menge Zusatzstoffen hergestellt werden. Wir finden: Das geht besser! Daher haben wir für euch die sieben einfachsten und genussvollsten Dip-Rezepte zusammengefasst. Sie sind vielseitig einsetzbar und passen zu fast allem, was gut schmeckt. So könnt ihr ohne großen Aufwand herrlich dippen und testen, was euer Küchenschrank hergibt.

Dip-Rezepte: Würziger Tahina-Dip

Ihr braucht:

​2 Knoblauchzehen

​100 ml Wasser, kalt

2 EL Zitronensaft

125 Gramm Tahin (Sesampaste)

Salz

Pfeffer​

Und so geht's:

Knoblauch schälen und sehr fein hacken. Mit Zitronensaft und Tahina verrühren. Nach und nach Wasser unterrühren, bis sich eine glatte Creme bildet. Mit Salz und Pfeffer abschmecken.



Tipp: Der Dip schmeckt besonders gut zu Falafel und Pitabrot.

Dip-Rezepte: Avocado-Tzatziki

Ihr braucht:

1 Avocado, zerdrückt

100 Gramm griechischer Joghurt

1/2 Gurke, geschält und gerieben

1 Knoblauchzehe, gepresst

1 TL Dill, gehackt

2 TL Zitronensaft

Salz

Pfeffer

​Und so geht's:

Alle Zutaten in eine Schüssel geben und gut verrühren. Mit Salz und Pfeffer abschmecken.

Dip-Rezepte: Rote Bete-Ketchup

Ihr braucht:

​450 Gramm Rote Bete, gekocht

​200 ml Apfelessig

100 Gramm brauner Zucker

1 Zwiebel

1 TL Salz

1 TL Pfeffer

1 TL Koriander (gemahlen)

1 TL Nelkenpulver

​Und so geht's:

Zwiebel schälen und grob hacken. Rote Bete in Würfel schneiden. Zwiebel, Rote Bete, Apfelessig und Zucker in einen Topf füllen. Kurz aufkochen, Hitze reduzieren und 25 Minuten garen, bis die Rote Bete weich ist.



Topf vom Herd nehmen. Zutaten mit einem Stabmixer pürieren. Mit Salz, Pfeffer, Koriander und Nelkenpulver abschmecken.

Dip-Rezepte: Aromatisches Baba Ganoush (Auberginencreme)

Ihr braucht:

2 EL Olivenöl

1 große Aubergine

1 Knoblauchzehe

2 EL Tahin (Sesampaste)

3 EL Sesamkörner

Saft von einer halben Zitrone

1 EL Honig

1 TL Cumin (Kreuzkümmel)

Salz

Pfeffer

Glatte Petersilie

​Und so geht's:

Backofen auf 200 Grad vorheizen. Aubergine halbieren und mit der Schnittfläche nach unten in eine gefettete Form legen. Aubergine mit dem Messer mehrmals anpiecksen. Im Backofen mindestens 40 Minuten garen. 3 EL Sesamkörner in einer Pfanne ohne Fett kurz anrösten.



​Aubergine abkühlen lassen und das Fruchtfleisch mit einem Löffel aus der Schale auskratzen. Fruchtfleisch, Sesam, Knoblauchzehe, Tahini, Zitronensaft, Cumin, Salz, Pfeffer und etwas Petersilie in einen Mixer geben. Alles zu einer gleichmäßigen Masse pürieren. Zum Schluss mit etwas Zitronensaft, Olivenöl, Salz, Pfeffer und Honig abschmecken. Baba Ghanoush mit Olivenöl beträufeln und servieren.

Dip-Rezepte: Französischer Zwiebel-Dip

Ihr braucht:

5 TL Butter

4 Zwiebeln, gehackt

Salz

Pfeffer

1 TL Cayennepfeffer

80 ml Wasser

2 TL Balsamico-Essig

700 Gramm Sour Cream

1 Bund Schnittlauch, gehackt

Und so geht's:

In einer großen Pfanne bei mittlerer Hitze die Butter schmelzen. Zwiebeln, Salz, Pfeffer und Cayennepfeffer unterrühren. Circa zehn Minuten kochen, bis die Zwiebeln schön glasig sind. Weitere zehn Minuten kochen, bis die Zwiebeln goldfarben sind.



40 ml Wasser dazugeben und verrühren. Solange kochen, bis das Wasser verdunstet ist. Das restliche Wasser in die Pfanne geben und wieder kochen, bis das Wasser eingekocht ist. Pfanne vom Herd nehmen und Balsamico-Essig unterheben. Alles 20 Minuten abkühlen lassen.



Sour Cream zu den Zwiebeln geben und gut vermischen. Mit Salz und Pfeffer kräftig würzen. Mindestens 30 Minuten kalt stellen. Vor dem Servieren mit gehacktem Schnittlauch bestreuen.

Tipp: Besonders gut schmeckt frisches Baguette zum Dip. ​

Dip-Rezepte: Cremige Honig-Senf-Sauce

​Ihr braucht:

​200 Gramm Mayonnaise

4 EL Senf

2 EL Dijon Senf

6 EL Honig

1 EL Zitronensaft

Salz

​Pfeffer

​Und so geht's:

Senf und Honig verrühren. Mayonnaise und Zitronensaft dazugeben und zu einer cremigen Sauce verrühren. Mit Salz und Pfeffer würzen.

Dip-Rezepte: Scharfe Cocktail-Sauce

Ihr braucht:

​200 Gramm Mayonnaise

60 Gramm Ketchup

1 EL Chilisauce

1 TL Dijon Senf

1 EL Worcestershire Sauce

1 TL Knoblauchpulver

1 TL Pfeffer

2 EL Zitronensaft

​Und so geht's:

Alle Zutaten, bis auf den Zitronensaft, mit einem Schneebesen verrühren. Zitronensaft nach Geschmack dazugeben und unterrühren. Bei Bedarf mit Salz und Pfeffer abschmecken.

