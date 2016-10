Da geht noch einiges! 10 Dinge, die den Sex noch schöner machen

Viele träumen von ihm, wenige haben ihn: richtig guten Sex. Dabei ist das gar nicht so schwer. Schöner Sex, den beide Partner richtig genießen können - mit diesen Tipps ist er garantiert!

Wenn beim Sex alles nicht so wirklich prickelnd ist, kann das natürlich tausend Gründe haben. Am allerwichtigsten ist natürlich, den richtigen Partner an seiner Seite zu haben. Ohne den - egal, ob langjähriger Partner oder heißer One Night Stand - wird Sex nie aufregend sein.



Aber das ist längst nicht alles. Schöner Sex bedeutet zum Beispiel auch, dass du dich entspannen kannst. Ab und an ein paar Hemmungen fallen zu lassen, tut dem Liebesleben auch mehr als gut. Natürlich müsst ihr euch nicht gleich auf dem Küchenboden vernaschen. Aber ein bisschen Spontanität tut immer gut! Was sonst noch alles zu einem erfüllten Sexleben beitragen kann, verraten wir euch hier: Hier sind 10 Dinge, die Sex ganz einfach schöner machen.

1. Mach mal locker!

Der perfekte Ort, der perfekte Moment, perfekt aussehen, Hilfe, ein Speckröllchen: Schluss damit! Schraub deinen Erwartungsdruck runter und entspann dich! Wenn irgendwas unsexy ist, dann sicherlich nicht du, sondern eher die Tatsache, dass du dich selbst so negativ siehst.

2. Beweg deinen Hintern!

Lust auf mehr Lust? Dann mach Sport. Am besten an der frischen Lust. Danach willst du bestimmt nur noch eins: Sex.

3. Schalte den Kopf ab!

Den ganzen Tag hetzt du von einem Termin zum anderen. Kein Wunder, wenn du dann abends nur noch reif für Netflix und Chips bist. Versuch trotz allem, dem Stress zu entfliehen, deinen Kopf frei zu kriegen und den Sex komplett und ganz und mit allen Sinnen zu genießen. Nicht einfach, aber jede Mühe wert.

4. Entdecke neue Orte!

Immer Sex im Bett? Das ist viel zu vorhersehbar! Wag doch mal ein Abenteuer auf der Rückbank oder auf einer großen, einsamen Wiese ... Der Überraschungsmoment und die ungewohnte Umgebung sind es, die alles noch ein bisschen aufregender machen.

5. Mehr als nur das große O!

Schöner Sex heißt nicht, dass ihr jedes Mal beide einen Orgasmus haben müsst. Macht euch mal frei von diesem Erfolgsdruck. Sex ist auch ohne Höhepunkt absolut toll. Ein Orgasmus mag das Tüpfelchen auf dem I sein, aber Sex ist sehr viel mehr, als nur das große O am Schluss.

6. Stärk die richtigen Muskeln!

Du willst intensivere Gefühle beim Sex? Dann mach Yoga! Das stärkt nämlich die Beckenbodenmuskulatur und somit dein Empfinden - ein netter Nebeneffekt!

7. Sag es!

Du willst, dass er zu Hochtouren aufläuft? Dann lob ihn! Sag ihm, wenn er dich scharf macht. Das ist gut für sein Ego und damit auch gut für eure gemeinsame Nacht. Schöner Sex ist, wenn beide sich gut fühlen.

8. Spiel mit dem Licht!

Du hast immer Sex im Dunkeln? Dann mach das Licht an. Und umgekehrt auch. Bring Abwechslung in dein Liebesleben. Wenn man komplett nichts sieht ist das ebenso aufregend wie wenn man den Körper des anderen klar und deutlich sehen und genießen kann.

9. Knutsch wild und hemmungslos!

Viele Paare vergessen mit der Zeit, mal wieder richtig zu knutschen. Mach es wie die Teenie und küss wild drauf los. Es gibt nichts Schöneres und macht den Sex gleich viel schöner, inniger, leidenschaftlicher. Ganz sicher.

10. Find dich selbst hot!

Bring dich selbst in Stimmung, indem du dich selbst hot findest. Wie? Na, zum Beispiel, indem du dich in schöne Dessous wirfst, schönes Licht zauberst, deine Lieblingsmusik auflegst, die dich in Stimmung bringt. Das Drumherum ist nicht essentiell, gehört aber auch mit dazu, um sich noch besser fallen zu lassen.