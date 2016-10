Zur Sache, Schätzchen! 10 gute Gründe für Sex mit dem Ex

Wenn eine Liebe zerbricht, ist das natürlich nie schön. Für alle Beteiligten. Und es dauert lange, bis beide mit der neuen Situation klarkommen. Doch ist erstmal eine gewisse Zeit vergangen, hat so ein Ex doc ungeahnte Vorzüge.

Plötzlich ist das alte Prickeln wieder da, man kennt sich, man weiß, was der andere mag ... Und schon landet man bei einem von beiden zu Hause und mit dem Ex in der Kiste. Und warum eigentlich nicht? Denn auch wenn immer alle warnen: "Bloß kein Sex mit dem Ex. Da bringt nur Probleme mit sich." Es gibt auch viele bislang unerwähnte Vorzüge. Deshalb: Hier kommen zehn gute Gründe für Sex mit dem Ex!

Kleine Notfälle

Du hast total Lust auf Sex und kein Mann am Horizont in Sicht? Tinder ist nur noch nervig und dein letztes Date endete mit einem Desaster? Nun, wenn du dich noch gut mit deinem Ex verstehst, spricht doch eigentlich nichts dagegen. Oder?

Kein nerviges Flirten

Keine Lust auf nervige Flirtversuche in der Bar? "Hallo, bist du öfters hier?" "Kennen wir uns nicht irgendwoher?" Vergiss es. Flirte doch lieber mal wieder mit deinem Ex. Eine SMS, ein Anruf, ein Blick. Wenn er auch Lust hat, steht einem Abend mit Spiel, Spaß und Spannung absolut nichts im Weg.

Nicht lange fackeln

Vergiss die Briefmarkensammlung, den kleinen Absacker bei dir und andere Vorwände! Sex mit dem Ex heißt auch: Ihr müsst nicht lange um den heißen Brei reden, sondern könnt einfach zur Sache kommen.

Seine vier Wände

Wo war nochmal das Bad? Wo die Haustür? Wenn ihr bei ihm landet, ist das beim Sex mit dem Ex kein Problem. Du kennst dich ja aus und weißt zur Not auch, wo ein kühles Bier steht!

Wichtige Kenntnisse

Auch ein großer Vorteil von Sex mit dem Ex: Er muss nicht lange fragen, suchen und rumtesten. Er weiß bereits, was dir am besten gefällt.

Wichtige Kenntnisse Teil 2

Gleiches gilt natürlich auch für dich: Alles ist so viel einfacher, wenn du genau weiß, was ihn so richtig auf Touren bringt.

Keine bösen Überraschungen

Nerviger Super-Macho, Spongebob-Unterhosen, Zungenkuss-Akrobat, Schweißalarm: Sex mit dem Ex kann einem einige böse Überraschungen ersparen.

Guten Morgen!

Peinliche Momente am Morgen danach? Muss nicht sein! Ihr kennt euch ja schließlich schon länger und wisst, wie der andere morgens ungewaschen und ungeföhnt aussieht.

Kein Walk of shame

Beim Sex mit dem Ex weißt du, worauf du dich einlässt. Und musst dich deshalb auch nicht klammheimlich aus der Wohnung stehlen. Es ist Zeit für eine erfrischend Dusche - und zur Not leiht er dir auch sein Deo und ein frisches Shirt.

Don`t call me

Danach verzweifelt auf seinen Anruf warten? Ruft er an oder nicht? Will ich das oder nicht? Brauchst du nicht. Er ist dein Ex und bleibt es auch sehr wahrscheinlich. Also entspannen!