Was ist guter Sex? Und was ist Männern im Bett wichtig? 7 ehrliche Antworten

Es gibt guten und schlechten Sex. Das wissen wir alle. Nichtsdestotrotz solle man sich nicht komplett verrückt machen, aus Sorge, dass man womöglich nicht gut genug im Bett ist.

Wer sich liebt und Lust aufeinander hat, kann so viel gar nicht falsch machen. Und alles andere ergibt sich nach und nach, wenn man sich besser kennt und weiß, was der andere mag und was nicht. Soweit die Theorie. Leider hilft das in der Praxis nicht immer. Denn natürlich zerbrechen wir Frauen uns oft genug den Kopf darüber, ob der Mann an unserer Seite glücklich mit dem gemeinsamen Sexleben ist oder nicht. "Völllig unbegründet", sagt die Sexualtherapeutin Susan Quilliam. "Letztlich reichen Begeisterung, Humor und der Wunsch, den anderen glücklich zu machen vollkommen aus, um ein guter Liebhaber oder eine gute Liebhaberin zu sein."

Wer sich dennoch Sorgen macht, dem rät die Therapeutin: "Denkt einfach immer daran, dass der Mann an eurer Seite schon allein deshalb glücklich ist, weil ihr da seid und weil ihr euch bei ihm wohl fühlt. Wichtiger als jede Technik ist es, entspannt zu sein und den Sex zu genießen."

Und wenn man mal schaut, was Männern beim Sex wirklich wichtig ist, dann merkt man schnell: SO ganz anders ticken die Männer in Sachen Sex eben doch nicht. Hier sind sieben Dinge, auf die Männer beim Sex achten:

1. Was ist guter Sex? Begehrt sein

Ganz klar, Männer macht es am meisten an, wenn sie merken, dass sie von der Frau ihres Herzens begehrt werden. Körperlich begehrt - komplett, mit Haut und Haaren. Niemand will sich selbstverständlich vorkommen, wenn es um Sex geht. Durchschnitts-Sex und Routine-Nummer? Nein, danke!



Deshalb zeig ihm, wie verrückt er dich macht. Mit Worten, mit schwerem Atmen, mit wild sein. Und wer denkt, dass Männer immer den Anfang machen müssen, der sollte schleunigst etwas ändern. Deshalb: Sei aktiv und fordernd. Er wird dahinschmelzen. Garantiert!

2. Was ist guter Sex? Experimentierfreude

Wenn es von jemandem heißt, er wäre schlecht im Bett, hat das in der Mehrzahl der Fälle einen Grund: Derjenige ist nicht bereit, sich auf Neues einzulassen und bevorzugt ewig den gleichen 0815-Sex. Experimente? Fehlanzeige!



Das heißt noch lange nicht, dass man alles tun muss, was der Partner sich wünscht. Es geht vielmehr darum, offen zu sein für die Wünsche und Vorlieben des Partners. Für ein gutes Sexleben ist es wichtig, dass man miteinander darüber sprechen kann, was man vermisst und was man gerne mal ausprobieren würde, ohne dass der andere direkt lacht oder abblockt. Wenn du also Lust auf Experimente hast: Tu es! Die Männer jedenfalls wünschen sich das.

3. Was ist guter Sex? Mehr als Sex

Beim Sex geht es nicht immer nur um das eine. Also in diesem Fall: um den Orgasmus. Wer sich nur darauf konzentriert, um jeden Preis einen Orgasmus zu bekommen, der verliert den Blick für das Ganze. Dabei kann ein Vorspiel mehr als aufregend sein.



Und das solltest du deinem Sexpartner zeigen. Sag ihm beim Vorspiel, wenn dich seine Berührungen anmachen. Zieh ihn an dich, stöhne, sag es ihm - tu das, was du willst, aber zeig ihm, wenn dir etwas gefällt. So werden alle Berührungen, Worte und Küsse zum Sex-Erlebnis. Denn all das ist Sex. Nicht nur Rein-Raus und ein Orgasmus. Zum Glück sehen das auch die Männer so.

4. Was ist guter Sex? Nicht selbstsüchtig sein

Das schlimmste, was man im Bett machen kann, ist egoistisch zu sein. Das ist einfach extrem unsexy. Also lass ihn nicht die ganze Arbeit machen, wenn du dich dafür nicht ab und an revanchierst. Stell dir einfach vor, dass zwei Menschen mit so einer passiven Einstellung Sex haben wollen. Das wäre doch letztlich ein ziemlich kümmerliches Sex-Erlebnis, oder? Das sehen die Männer auch so.

5. Was ist guter Sex? Nicht beleidigt sein

Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Deshalb sei nicht beleidigt, wenn man dir im Bett noch etwas beibringen will oder einige Dinge anmerkt, die du vielleicht anders machen könntest. Klar, Kritik anzunehmen fällt nicht besonders leicht, wenn es um Sex geht. Schließlich wollen wir nicht als totaler Anfänger dastehen.



Kritik heißt aber ja nicht, dass du eine Niete im Bett bist. Jeder Sex-Partner hat eben andere Vorlieben und sollte deshalb auch mal anmerken dürfen, was er mag und was er gerne anders hätte. Offen darüber reden zu können - auch das finden Männer sexy.

6. Was ist guter Sex? Humor

Humor und Sex? Ja, klar! Das ist sogar eine sehr gute Kombination. Denn schließlich geht es darum, Spaß miteinander zu haben. Und da muss es nicht immer bierernst zur Sache gehen. Wenn mal etwas schief geht, man sich die Köpfe stößt, das Bett zusammenbricht oder man komische Geräusche von sich gibt, dann sollte man auch miteinander lachen können.



Schließlich ist man ziemlich intim und nah beieinander. Da sollte man auch locker sein und lachen können, wenn einem danach ist. Das wirkt verbindend und entspannt und macht den Sex noch inniger und schöner.

7. Was ist guter Sex? Loslassen

Wer sich beim Sex nicht gehen lassen kann, der verpasst definitiv etwas. Wenn du also ständig überlegst, was du wann wie tun könntest, um ihn heiß zu machen, dann vergisst du womöglich einfach mal, deinen Kopf auszuschalten und den Moment zu genießen.