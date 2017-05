Ein herrlicher Nachmittag am See, ein wenig Sonne tanken und zu Hause dann die knallrote Überraschung: verbrannte Haut auf Schultern, Rücken und Dekolleté. Doch was hilft gegen Sonnenbrand? Hier kommen die besten Tipps und Hausmittel!

Wer kennt nicht das unangenehme Ziepen und Brennen bei einem Sonnenbrand? Die Haut wird rot, schmerzt und man fühlt sich leicht fiebrig. Gerade bei Sonnenbrand ist eine schnelle Reaktion und Behandlung gefragt. Hier kommen fünf Tipps gegen Sonnenbrand: Kühlen, kühlen und nochmal kühlen © Pinterest / positivemed.com / healthyfoodmind.com Für eine schnelle Linderung der Schmerzen solltet ihr die betroffenen Stellen so schnell wie möglich kühlen. Kühlen heißt aber nicht einfrieren! Coolpacks oder Eis solltet ihr vermeiden, da die "Schockfrostung" den Kreislauf zusätzlich belasten kann. Greift lieber zu kühlen Wickeln - zum Beispiel mit Quark oder Joghurt. Die beiden Milchprodukte sind ein beliebtes Hausmittel bei Sonnenbrand. Wichtig: Nach der Behandlung Quark- oder Joghurt-Reste gründlich abwaschen! ​Tipp: Bei sehr starkem Sonnenbrand solltet ihr auf diese Behandlung verzichten, da die in Quark und Joghurt vorkommenden Keime zu Infektionen führen können. Legt dann einfach ein feuchtes, kaltes Tuch auf die betroffene Stelle. Aloe Vera gegen Sonnenbrand © Pinterest / indianbeautyspot.com / tipnut.com Ganz oben auf der Liste der Hausmittel gegen Sonnenbrand steht Aloe Vera. Das Gel spendet nicht nur extrem viel Feuchtigkeit, sondern stärkt die Haut mir Vitaminen und Mineralien. Deshalb ist Aloe Vera auch in vielen After Sun Lotions zu finden. Wenn ihr eine Aloe Vera Pflanze zu Hause habt, könnt ihr ein Blatt aufschneiden und das Gel im Inneren der Planze ohne jegliche Verarbeitung direkt auf die betroffene Stelle geben.



Tipp: Gebt etwas Aloe Vera Gel in eine Schüssel und stellt sie für eine Stunde in den Kühlschrank. In der Zwischenzeit mit feuchten Umschlägen kühlen. Anschließend das kalte Aloe Vera Gel auftragen. Grüner Tee: Die grüne Hilfe aus der Natur © Pinterest / cleanleanhealthy.com / health.com Neben Aloe Vera hilft auch Grüner Tee gegen Sonnenbrand, da er beruhigende Stoffe enthält. Die durch einen Sonnenbrand verursachten Zellschäden können durch ihn vermindert werden.



Für die SOS-Behandlung empfehlen wir: Ein Tuch oder Handtuch mit abgekühltem, grünen Tee tränken und für ca. 20 Minuten auf die betroffene Hautstelle legen. Feuchtigkeits-Booster: Kartoffel-Maske © Pinterest / tastykitchen.com Kartoffeln sind ein wirksames Hausmittel gegen Sonnenbrand. Dazu zwei Kartoffeln gut waschen, in kleine Stücke schneiden und in einem Standmixer pürieren. Wenn das Gemisch zu dickflüssig ist, könnt ihr ein wenig Wasser hinzugeben. Die betroffenen Stellen damit vorsichtig einschmieren und nach ca. 30 Minuten gründlich (!) abwaschen. Ihr habt keinen Mixer? Dann könnt ihr die Kartoffeln in dünne Scheiben schneiden, euch die Scheiben auf die Haut legen und für ca. 30 Minuten wirken lassen. ​Auch hier gilt: Hinterher gründlich abwaschen! Das Wichtigste bei Sonnenbrand: Trinken, trinken, trinken! © Pinterest / budgetsavvydiva.com / stylemepretty.com Ist die Haut verbrannt, verliert der Körper viel Flüssigkeit. Das solltet ihr ausgleichen, indem ihr euren Körper mit viel Flüssigkeit versorgt. Das kurbelt den Regenerationsprozess der Haut an. Kaffee, Alkohol oder zuckerhaltige Getränke solltet ihr allerdings vermeiden und stattdessen zu Wasser oder ungesüßten Früchtetees greifen. Sonnenbrand schnell lindern: Das hilft gegen Schmerzen und Rötung Eine durch Sonnenbrand gebeutelte Haut braucht viel Pflege und Feuchtigkeit. Gut geeignet sind Produkte mit Panthenol und Jojoba-Öl. Sie beruhigen die Haut und lindern Rötungen und Schmerzen. Auch After-Sun-Lotionen mit Aloe Vera sind eine gute Wahl, da sie kühlen und die Haut mit Feuchtigkeit versorgen.



Bei starkem Sonnenbrand können Gels oder Cremes mit Hydrocortison aus der Apotheke helfen. Sie kühlen und wirken antientzündlich, sollten aber nicht länger als zwei Wochen angewendet werden.



Übrigens: Von schweren Salben solltet ihr bei Sonnenbrand besser die Finger lassen. Sie lassen die Haut nicht genug "atmen" und können zu einem Hitzestau führen. Welche Medikamente helfen bei Sonnenbrand? Gegen die stechenden Schmerzen bei einem Sonnenbrand helfen Medikamente auf Basis von Acetylsalicylsäure (Aspirin) oder Ibuprofen. Dadurch werden die Botenstoffe gebremst, die Entzündungen der Haut auslösen. Lassen die Schmerzen nicht nach oder treten Fieber oder Schüttelfrost auf, solltet ihr auf jeden Fall zum Arzt gehen. Das gilt auch, wenn der Sonnenbrand großflächig ist oder sich Bläschen bilden! Wie kann ich fiesem Sonnenbrand vorbeugen? Wenn ihr gerade unter Sonnenbrand leidet, solltet ihr die Sonne für ein paar Tage strikt meiden. Ansonsten riskiert ihr, eure Haut dauerhaft zu schädigen. Danach heißt es: Eincremen, eincremen, eincremen! Sonnencremes mit hohem Lichtschutzfaktor (mindestens 30) sind ein Muss bei JEDEM Sonnenbad.



Damit eure Haut dauerhaft geschützt ist, solltet ihr sie alle paar Stunden und nach jedem Bad im Pool, See oder Meer erneut eincremen. Denn auch wasserfeste Sonnencremes können durch Schweiß, Salzwasser & Co. ihre Schutzwirkung einbüßen. Außerdem solltet ihr die Mittagssonne meiden, um keinen fiesen Sonnenbrand zu riskieren.



