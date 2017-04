Hallo, Minimalismus! Ab jetzt trennen wir uns von Dingen, die wir gar nicht brauchen. Die Wirkung wird dich überraschen.

Weniger ist mehr - so lautet die Devise. Und es ist längst ein Trend, der von Millionen Menschen gelebt und geliebt wird. Auch ich selbst bin großer Anhänger davon, mich von überflüssigen Dingen zu befreien, weniger zu besitzen und in meiner Wohnung Luft zum Atmen zu haben.

Anfangs war es ein Phänomen von armen Studenten in den Großstädten. Wer kaum Geld hat, lebt zwangsläufig minimalistisch. Aber jetzt scheint das Ganze zum Trend geworden zu sein. Und zwar nicht aus Geldmangel, sondern weil man sich einfach gerne mit weniger umgeben möchte. Eigentlich ein Trend, der also nicht aus der Not, sondern aus dem Überfluss und dem Verdruss darüber geboren wurde.

"Wenn du etwas loslässt, bist du etwas glücklicher. Wenn du viel loslässt, bist du viel glücklicher. Wenn du ganz loslässt, bist du frei." - Ajahn Chah, buddhistischer Mönch

Entrümpel dein Leben und finde das Wesentliche

Wenn es also nicht um fehlendes Geld geht, worum dann? Nun, beim Minimalismus geht es um Konzentration auf das Wesentliche und Ordnung. Und diese äußere Ordnung, die uns in unserem Alltag umgibt, soll dafür sorgen, dass wir auch innerlich mehr zur Ruhe kommen. Und es wirkt tatsächlich.

Alle reden immer vom kreativen Chaos, aber letztendlich stimmt das nicht für jeden von uns. Vielen von uns geht es eher so, dass sie sich in einer unruhigen, mit Kleinigkeiten vollgestopften Umgebung schlechter konzentrieren können. Da hilft die Ordnung um uns herum, uns mehr auf die Sache an sich zu konzentrieren. Also nicht nur Chaos, sondern auch Leere und Ordnung können die Kreativität anregen.

Deshalb probier es aus. Du wirst überrascht sein, wie gut es dir tut und wie sehr sich der Blick für das Wesentliche öffnet, sobald all der unnütze Kram um dich weg ist, und du dich nur noch mit Dingen umgibst, die dich bereichern. Hier sind unsere To-dos für deinen gelebten Minimalismus:

1. Der erste Schritt: Das Entbehrliche

Schau dich mal in Ruhe in deiner Wohnung um. Alles schon tausend mal gesehen und so vertraut, dass man kaum mehr hinschaut. Frag dich: Brauche ich das alles? Brauche ich 15 Teetassen, so viele Klamotten, die aussortierten Kisten im Keller? Und wer jetzt denkt: "Ach, irgendwann kann man das bestimmt noch gebrauchen. Ist doch noch intakt", der ist schon in die Falle getappt. Denn genau das ist die Denkweise, die dazu führt, dass unsere Wohnungen und Keller überquellen vor Dingen, die wir weder brauchen noch mögen.

Stell dir einfach folgende Fragen: Wann habe ich diesen Gegenstand das letzte Mal benutzt? Würde er mir fehlen, wenn ich mich davon trenne? Und am wichtigsten, da beziehen wir uns mal eben kurz auf die Japanerin Marie Kondo, macht mich dieser Gegenstand glücklich? Mit diesem Blick solltest du die Dinge, die dich umgeben, von jetzt an betrachten und beurteilen.

Unpassende Geschenke, die man nur aus Höflichkeit behält, Pröbchen, Kataloge, Kellerbestände und Dachbodenleichen: Es gibt verdammt viele Dinge, die wir behalten und in unseren vier Wänden horten, ohne dass wir sie nutzen geschweige denn schätzen. Die Regel: "Alles, was man länger als zwei Jahre nicht benutzt hat, kann weg" fällt nicht jedem von uns leicht. Aber man sollte hier wirklich an sich arbeiten. Spätestens bei einem Umzug wird einem bewusst, wie viel unnützen Krempel man mit sich rumschleppt. Und da muss man sich wirklich fragen: wozu?

2. Trenn dich - sortiere aus!

Wenn du schon oft daran gescheitert bist, dich von Dingen zu trennen, dann werde radikal. Nehmen wir zum Beispiel deinen Kleiderschrank. Hast du schon oft alles durchgesehen, um dann letztlich ein kümmerliches T-Shirt auszusortieren und alles andere doch zu behalten? Dann mach folgendes: Hol alle Kleidungsstücke, die du besitzt aus den Schränken. Und zwar ALLE. Auch die, die im Keller eingemottet sind, die, die im Flur an der Garderobe hängen und die, die gerade in der Wäsche sind. Leg alles auf einen Haufen und schau es dir an: Hättest du gedacht, dass du SO viel besitzt? Nur wer diesen riesigen Berg an Klamotten einmal gesehen hat, wird begreifen, dass er sich von vielen Dingen locker und entspannt trennen kann.

3. Ein Teil gegen ein Teil

Minimalisten befolgen oft das Motto "Ein Teil rein, ein Teil raus". Will heißen: Für jedes neu gekaufte Ding, das du besitzt, versuchst du, dich von einem Besitztum zu trennen. Vielleicht ist der Wintermantel nicht mehr der, den du gerne trägst? Dann verkaufe den alten und kauf dir einen neuen. Das ist leichter gesagt als getan, aber fang erst gar nicht an, den alten Mantel, den du gar nicht mehr magst, irgendwo aufzuheben, wo er zum reinen Mottenfänger wird. Erinnere dich an die schöne Zeit mit dem Mantel und verabschiede dich von dem guten Stück und gib es in die Altkleidertonne oder zum Flohmarkt.

4. Freude schenken

Vieles von dem, was man selbst nicht besonders mag aber irgendwie weiterhin besitzt, würde eine Freundin oder Bekannte vielleicht unfassbar happy machen. Deshalb teile alle aussortierten Dinge in folgende Kategorien ein:

Second Hand Laden, Kleiderbörse, ebay, Kleinanzeigen, Kleiderkreisel, Flohmarkt & Co. (so machst du noch etwas Geld aus den Dingen)

Verschenken an Freunde, Bekannte (hier erhältst du ein gutes Gefühl als Dank, aber nur wenn du den Beschenkten die Wahl lässt, ob sie es auch wollen.)

Weggeben an Bedürftige (hier tust du etwas echt Sinnvolles mit deinen Dingen)

5. Direkt weg damit - nicht erst warten

Wenn ihr Dinge sortiert, dann trennt euch direkt. Geht direkt zum Altkleiderladen oder ladet Freund zum Klamottenverschenken ein. Wer alles erstmal so stehen lässt, wird es nicht wirklich zu Ende bringen. Deshalb am besten kleine Mengen aussortieren, die man auch direkt weggeben kann. Und: Man darf auch Dinge wegwerfen. Das ist zwar nicht wirklich korrekt, in unserer Überflussgesellschaft jedoch manchmal nötig. Wenn du ab jetzt darauf achtest, erst gar nicht wieder so viel unnützen Kram zu horten, dann ist das hier vielleicht auch das letzte Mal, dass du etwas wegwerfen muss.

6. Jeden Tag zum Sonntag machen

Oft lassen wir das teure Geschirr, die edlen Weingläser und die schöne Bettwäsche im Schrank und nutzen die "normalen" Dinge im Alltag. Das "Sonntagsgeschirr" wird nur zu besondern Anlässen herausgeholt. Und das zeugt doch letztlich nur davon, dass wir uns selbst nicht wert sind, immer von dem teuren Teller zu essen. Warum nur heben wir die schönen Dinge für besondere Tage auf, anstatt uns täglich an ihnen zu erfreuen? Und wenn ein Teller zerbricht, so ist das nicht der Untergang der Welt. Also gönn dir einfach immer das Gute und trenn dich von den Dingen, die du eigentlich weniger schätzt.

7. Der Rabattfalle entgehen

Nur weil etwas ein Schnäppchen ist, heißt das noch lange nicht, dass wir es brauchen. Das gute Gefühl, Geld gespart zu haben, weicht schnell der Erkenntnis, dass man das Superschnäppchen letztlich weder braucht noch trägt. Deshalb nicht im Affekt einkaufen, was man gar nicht braucht, nur weil es heruntergesetzt ist. Das verstopft dir nur deine Schränke, ohne dass es dir etwas bringt. Ganz im Gegenteil: Wenn z.B. der halbe Kleiderschrank aus ungeliebten Teilen besteht, belastet das einen eher.

Der Effekt ist genial

Wenn du das alles geschafft hast und deine Wohnung endlich leer und übersichtlich ist, wirst du erstaunt sein, wie wohl du dich fühlen wirst. Es ist nicht nur einfacher, Ordnung in den eigenen vier Wänden zu halten, sondern man hat auch den Kopf frei für wichtigere Dinge. Eine vollgestopfte Wohnung, in der überall Dinge herumliegen, sorgt auch dafür, dass wir abgelenkt sind, Dinge verlegen, nicht finden, ständig aufräumen und ordnen müssen und das alles wofür? Die neue Übersichtlichkeit hat eine größere Wirkung als du denkst. Es geht nicht um Haushalt und Hausfrauentugenden. Es geht im innere Ruhe, Entspannung und einen Blick für das Wesentliche.

Mehr als Entrümpeln - den Blick öffnen

Und was du hier im Kleinen angefangen hast, führen Minimalisten auch in anderen Bereichen fort. Sie trennen sich von Hobbys, die ihnen keinen Spaß machen, von Freunden, die ihnen nicht gut tun, gehen nur zu Verabredungen, die sie bereichern​. So führt man ein selbstbestimmtes Leben, in dem man immer zu dem stehen kann, was man tut.

Buchtipps zum Thema:



Dan-Sha-Ri: Das Leben entrümpeln, die Seele befreien: Mit der japanischen Erfolgsmethode, Überflüssiges loswerden, Ordnung schaffen, frei sein; Integral (6. März 2017) 12,99 Euro​​ von Hideko Yamashita, Monika Lubitz

Jetzt hier direkt bei Amazon kaufen.

Magic Cleaning: Wie richtiges Aufräumen Ihr Leben verändert; Rowohlt Verlag (2013) 9,99 Euro von Marie Kondo (Autor), Monika Lubitz (Übersetzer)

Hier könnt ihr euch den Aufräum-Klassiker direkt bei Amazon bestellen.