Lust auf Shopping? Wir zeigen euch wunderschöne Herbstkleider, die euren Kurven schmeicheln.

Der nahende Herbst ist ein wunderbarer Anlass, um unsere Garderobe um ein paar tolle Kleider zu ergänzen. Mit ihnen lassen sich nicht nur stylische Übergangs-Looks kreieren, die fließenden Kleider in A-Form oder die angesagten Wickelkleider sind auch ideal für alle kurvigen Ladys, weil sie das Beste aus der weiblichen Figur herausholen.

Diese Kleider schmeicheln Kurven

Unser Tipp für alle, die eine kurvige Sanduhrfigur haben: Legt euch ein trendiges Wickelkleid zu. Das betont eure schlanke Taille perfekt und setzt den Busen stilvoll in Szene. Wer eine typische Birnenfigur mit eher schmalem Oberkörper, einem kleinen Bäuchlein und breiten Hüften hat, sollte zu einem Hängerkleid in A-Form greifen. Der lose Schnitt umspielt die Figur optimal.



Lust auf Shopping? Wir waren für euch in den Shops unterwegs und haben die schönsten Herbstkleider für große Größen herausgepickt. Nachshoppen ausdrücklich erwünscht.

Herbst-Looks für Kurvenstars: So stylt ihr Kleider richtig

Auch bei herbstlichem Schmuddelwetter könnt ihr wunderbar Kleider tragen. Super trendy und gleichzeitig schön lässig ist die Kombi aus geblümtem Hängerkleid und kuscheligem Oversize-Cardigan. Eine blickdichte Strumpfhose in Schwarz wärmt die Beine und lässt sie noch dazu schlanker wirken. An die Füße kommen ebenfalls schwarze Boots.



Bei Temperaturen um die 20 Grad könnt ihr statt eines dicken Cardigans auch eine leichte Jeansjacke oder eine Lederjacke über dem Kleid tragen. Wichtig hier: Die Jacke sollte locker sitzen. Schmeichelhafter als figurbetonte Modelle sehen Jacken im Boyfriend-Style aus.



Unser Tipp: Wer eine schlanke Taille hat, sollte diese mit einem Gürtel betonen.

Ihr seid noch nicht sicher, welcher aktuelle Trend am besten zu euch passt? Dann macht unseren Test und findet es heraus: