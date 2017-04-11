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Buzz

Jeden Tag gewinnen! Mach mit bei unserem 10-Tage-Instagram-Gewinnspiel

von Nadine Jungbluth
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'Let's Dance' 2017: Bei diesem Tanzpaar soll es jetzt hinter den Kulissen funken!

von Maike Schwinum
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"Bei der Figur kein Wunder" - Moderatorin reagiert lässig auf fiesen und sexistischen Kommentar

von Maike Schwinum 141 mal geteilt

Einhorn-Fans aufgepasst: Dieser neue Starbucks-Drink ist einfach magisch!

von Maike Schwinum 1 012 mal geteilt

Seine Frau leidet an Krebs und muss isoliert bleiben - doch er findet einen Weg bei ihr zu bleiben

von Maike Schwinum
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Helft Frida! Zu ihrem 3. Geburtstag wünscht sich das krebskranke Mädchen eure Post

von Maike Schwinum 230 mal geteilt

Parade-Beispiel für eine Patchwork-Familie: Diese 4-Jährige hat den wohl genialsten Fanclub

von Anne Walkowiak
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Redest du mit deinen Haustieren? DAS verrät es über dich!

von Maike Schwinum
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GZSZ-Küken wird gemobbt: So fies geht das Netz auf diese junge Seriendarstellerin los

von Maike Schwinum 115 mal geteilt

​"Ich bin 3 und weiß alles" - Dieser kleine Junge erklärt uns auf wunderbare Weise die Welt

von Maike Schwinum
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Sie verkraftete ihren krebsbedingten Haarausfall nicht - bis ihrer Mutter dasselbe widerfuhr

von Maike Schwinum
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Geschenke-Panik? Wir haben die Rettung! Mit DIESEM Teil machst du JEDE Frau sofort glücklich!

von Nadine Jungbluth
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Lass wachsen, Baby! Sie hat sich seit einem Jahr nicht rasiert - und DAS ist das krasse Ergebnis

von Anne Walkowiak 193 mal geteilt

Frisch verliebt? Seals neue Flamme sieht seiner Ex Heidi Klum zum Verwechseln ähnlich

von Maike Schwinum
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Papa des Jahres: Weil seine Tochter sich für ihr "Missgeschick" schämte, tat er etwas Einmaliges

von Maike Schwinum 52 mal geteilt

Diese frischgebackene Mutter reagiert schlagfertig auf ungebetene Tipps zu ihrer Figur

von Maike Schwinum
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Nach Nacktbild am Strand: Shitstorm für Daniela Katzenberger

von Maike Schwinum
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Schräge Kombination: Würdet ihr DIESEN neuen Food-Trend probieren?

von Maike Schwinum 386 mal geteilt

Aus dem Leben einer Katzenbesitzerin: So lebt es sich wirklich mit einem Stubentiger

von Anne Walkowiak 282 mal geteilt
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Als sie ihre Kaiserschnittnarbe sieht, ist sie geschockt - jetzt will sie anderen Müttern helfen

von Anne Walkowiak 90 mal geteilt

Sylvie Meis ist wieder verlobt! Wir verraten euch, wer der Glückliche ist...

von Maike Schwinum
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Einzigartiges Ultraschallbild: Was diese eineiigen Zwillinge hier machen, überrascht ihre Eltern

von Anne Walkowiak 1 080 mal geteilt

Krass! Dieses Phänomen trifft auf ALLE Katzen zu! Macht deine das auch?

von Maike Schwinum 2 077 mal geteilt

Ups! Was ist denn DA passiert? Barbara Schöneberger beichtet peinliche Beauty-Panne

von Maike Schwinum
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An alle, die immer noch denken, Mamas hätten sooo viel freie Zeit: Diese Mutter findet klare Worte

von Maike Schwinum 448 mal geteilt

Diese Mama gibt ihrer Kleinen Nutella - SO krass reagieren andere Mütter im Netz darauf

von Maike Schwinum 265 mal geteilt
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Dieses ehemalige Magermodel lebte von nur 500 Kalorien am Tag - heute steht sie zu ihren Kurven

von Maike Schwinum 101 mal geteilt

Unfassbar! DAMIT hatte diese Mutter bei der Geburt ihres ersten Kindes nicht gerechnet

von Anne Walkowiak 75 mal geteilt

Trauriger Hilferuf: Diese Eltern bitten verzweifelt um die Fotos ihres verstorbenen Babys

von Maike Schwinum 771 mal geteilt

Baby in Gefahr? Dieser Vater zeigt seine Tochter in waghalsigen Situationen - DAS steckt wirklich dahinter

von Anne Walkowiak
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Radikales Umstyling: Katy Perry schockt ihre Fans mit geschorenem Kopf

von Maike Schwinum
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Superwoman: SO erlebte diese Mutter die Geburt ihres fast 6,5 Kilo schweren Babys

von Anne Walkowiak 287 mal geteilt