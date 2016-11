Was kann ich übers Brautkleid anziehen? 4 Tipps, die euer Outfit perfekt (und wintertauglich) machen

Ihr heiratet im Herbst, Winter oder Frühling oder möchtet eure Schultern bei der kirchlichen Trauung bedecken? Wir zeigen euch, was ihr über euer Brautkleid anziehen könnt und wie ihr euer Hochzeits-Outfit perfekt macht!

Viele glauben: Wenn Hochzeitskleid und Brautschuhe gefunden sind, steht das Outfit. Doch eine entscheidende Sache fehlt - besonders dann, wenn die Hochzeit im Frühling, im Herbst und besonders im Winter stattfindet. Die Rede ist von einem Wärmespender, den ihr über eurem Brautkleid tragt.

Gerade bei trägerlosen Kleidern muss etwas her, das die nackten Schultern bedeckt und wärmt. Viele machen sich im Vorfeld der Hochzeit nur wenig Gedanken darüber, was sie über das Brautkleid anziehen können. Die Folge: Es wird sich auf die Schnelle für ein Jäckchen entschieden, das gar nicht zum Kleid passt. Ein echtes No-Go!



Damit euch das nicht passiert, kommen hier 4 wunderbare Wärmespender, die ihr über eurem Brautkleid tragen könnt.

Kaschmir-Jäckchen oder kurze Pullover

Stilikone Olivia Palermo hat es vorgemacht: Sie trug über ihrem Brautkleid mit Tüllrock einen edlen Kaschmirpullover. Die Kombination aus zartem Tüll, romantischer Spitze und weichem Kaschmir gehört zu den Brautmode-Trends 2016/2017.

​Damit der Look gekonnt aussieht, solltet ihr darauf achten, dass Kaschmirjäckchen oder Pullover maximal bis zur Taille reichen. Achtet außerdem darauf, dass die Farben von Bolero und Brautkleid perfekt harmonieren. Am besten probiert ihr Brautkleid und Jäckchen immer gemeinsam an, um die Farbtöne perfekt aufeinander abzustimmen.



Es muss aber nicht immer die gleiche Farbe sein: Wir wäre es mit einem Kaschmirjäckchen in Rosé oder einer anderen Farbe? Wenn ihr beispielsweise eine dunkelrote Jacke zum Brautkleid tragt, könnt ihr euren Brautstrauß darauf abstimmen.

Brautkleid-Topper aus Spitze

Pullover oder Jäckchen findet ihr zu einfach? Wie wäre es dann mit einem hauchzarten Spitzenoberteil, das ihr einfach über euer Brautkleid zieht?



Die sogenannten Brautkleid-Topper oder Capes werden am Rücken geknöpft und wirken herrlich leicht romantisch. Mit ihnen könnt ihr euer Spitzenbrautkleid perfekt ergänzen oder eurem schlichten Kleid eine besondere Note verleihen.

Feder- und (Kunst)-Felljäckchen

Ihr träumt von einer eleganten Winter-Hochzeit? Damit ihr in eurem Brautkleid nicht erfriert, solltet ihr einen Wärmespender darüber tragen. Ideal bei eisigen Temperaturen und perfekt fürs märchenhaft-edle Hochzeitsmotto sind Jäckchen aus Kunstfell oder Federn.



Wenn ihr ein weißes Jäckchen über eurem Brautkleid tragen möchtet, solltet ihr auf die Weiß-Nuance achten. Am besten probiert ihr Hochzeitskleid und Jäckchen zusammen an. Noch extravaganter wird euer Look, wenn ihr zu einem Jäckchen in brauner Fell-Optik greift.

Strickschals oder Stolas

Ihr könnt natürlich auch einen Schal über eurem Brautkleid tragen und so eure Schultern bedecken. Super angesagt ist die Kombination aus Boho-Brautkleid und grob gestricktem oder gemustertem Schal in einer Kontrastfarbe.



Ihr mögt es klassischer und eleganter? Dann entscheidet euch für eine edle Seidenstola oder einen glatten Kaschmirschal ohne Fransen. Natürlich gilt auch hier: Wenn euer Schal die gleiche Farbe wie das Hochzeitskleid haben soll, solltet ihr beides unbedingt zusammen anprobieren.

