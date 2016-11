Auch wenn es für die schönste Nebensache der Welt eigentlich keiner Gründe bedarf – wir haben dennoch ein paar gefunden.

Natürlich braucht niemand eine Aufforderung oder gute Gründe, um Sex haben zu wollen. Falls irgendwer allerdings noch ein paar mehr Gründe als Lust, Liebe und Leidenschaft braucht, sollte er weiterlesen. Und danach mit seinem Lover in die Kiste springen. Getreu dem Motto: Tu dir und deinem Körper etwas Gutes! Denn ja, Sex ist gesund.



Hier sind zehn gute Gründe, warum wir alle mehr Liebe machen sollten:

1. Endorphine: Sex macht glücklich

Hat der Körper Sex, produziert er Endorphine. Die Glückshormone überschwemmen uns beim Orgasmus und wir fühlen uns einfach rundum glücklich! Zusätzlich unterstützen sie das Immunsystem. Lasst die Schokolade im Schrank - und tut es einfach öfter...

2. Gut für die Figur: Sex macht schlank

Anstatt eine Stunde zu joggen, solltest du dich lieber lustvoll im Bett räkeln! Beim Sex sind nämlich quasi alle Muskeln in Bewegung und so werden bis zu 350 Kilokalorien verbrannt! Zusätzlich stärkst du das Herz-Kreislauf-System – noch leidenschaftlicher fit werden geht wohl nicht…

3. Beauty-Programm: Sex macht schön

Beim Sex pumpt das Herz jede Menge Blut durch den Körper und bringt wichtige Nährstoffe dahin, wo sie am besten wirken können. Die Folge: Die Haut wird glatter, reiner und bekommt ein rosiges Aussehen. Die Haare werden seidiger und das Bindegewebe gestrafft.

4. Fast schmerzfrei: Sex macht unempfindlicher

Die Endorphine, die beim Orgasmus ausgeschüttet werden, machen nicht nur glücklicher, sondern auch schmerzunempfindlicher. Studien haben gezeigt, dass das Schmerzempfinden bis zu 70 Prozent herabgesetzt ist - und sich z. B. Kopfweh oder Regelschmerzen verflüchtigen...

5. Sexy Schlaf: Sex schenkt erholsamen Schlaf

Beim Sex wird das Kuschelhormon Oxytocin ausgeschüttet, das uns so wunderbar schläfrig und müde macht. Wer schlecht schläft, sollte es daher mal mit abendlichem Matratzensport versuchen - und sich danach wohlig ins Kissen kuscheln. Es hilft!

6. Starkes Auftreten: Sex stärkt die Immunabwehr

Beim Sex kommt der Körper mit einer Vielzahl fremder Keime in Kontakt – dadurch wird die Immunabwehr trainiert. Eine Züricher Studie hat ergeben, dass sich die Konzentration an "Killerzellen" im Blut unmittelbar nach dem Orgasmus verdoppelt hatte. Wer regelmäßig etwa zwei bis dreimal pro Woche Sex hat, erhöht außerdem die Konzentration an Antikörpern im Speichel.

7. Fit for fun: Sex hält den Körper jung

Sex regt die Lymphgefäße an, die besser und intensiver arbeiten. So können "Abbauprodukte" schneller abtransportiert werden und damit keinen Schaden an Haut bzw. Gefäßen anrichten. Faltenbildung und Cellulite werden deutlich abgemildert!

8. Gutes Gedächtnis: Sex macht schlau

Wer regelmäßig Sex hat, zeigt Studien zufolge eine bessere Konzentrations- und Gedächtnisleistung als sexuell nicht oder wenig aktive Zeitgenossen. Angenommen wird, dass Sex die Gehirntätigkeit anregt und somit zu besseren Ergebnissen führt.

9. Rückenfit: Sex hilft dem Rücken

Sex ist quasi Wirbelsäulengymnastik im Bett – denn die typischen Bewegungen lockern Muskeln im Beckenbodenbereich. Du kannst dich geschmeidiger bewegen, flexibilisierst dein Rückgrat und nimmst eine aufrechte Haltung ein – ideal für einen gesunden Rücken.

10. Gut fürs Herz: Sex beugt Herzbeschwerden vor

Streicheleinheiten sorgen dafür, dass das Kuschelhormon Oxytocin ausgeschüttet und das Stresshormon Cortisol abgebaut wird. Das wirkt sich positiv auf das Herz-Kreislaufsystem bzw. den Blutdruck aus. Die Gefahr eines Infarkts oder Schlaganfalls wird verringert!

Wem das jetzt noch nicht gereicht hat: Hier der wichtigste Grund: Sex macht Spaß und ist am genialsten, wenn er Ausdruck von Liebe und Leidenschaft ist. Also: Go for it!