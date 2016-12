Endlich! 5 Antworten auf die Frage: Wie bekomme ich einen Orgasmus?

Zack, Schalter angeknipst, Orgasmus da - so einfach ist das leider nicht. Mit dem Höhepunkt beim Liebesspiel klappt es leider nicht immer. Aber: Man kann sehr viel dafür tun, dass es klappt!

Wer ständig im Bett in die Röhre schaut, wenn es um die Verteilung des Orgasmus geht, der ist sicherlich früher oder später gefrustet. Nicht, dass man unbedingt einen Orgasmus haben muss, um Spaß im Bett zu haben. Das geht ganz sicher auch ohne. Aber so ab und zu ist so ein Orgasmus ja schon was Feines.

​Die gute Nachricht: Es gibt Hilfsmittel und Tipps, um die sexuelle Lust zu steigern. Wir sagen euch, wie ihr beim nächsten Spaß in den Laken eher zum Höhepunkt kommt. Und wenn auch diese Tipps nicht für mehr Höhepunkte im Bett sorgen, dann scheut euch nicht, euch professionelle Hilfe zu holen - von einem Fachmann, zum Beispiel einem Sexualtherapeuten. Orgasmusprobleme können nämlich auch körperliche Ursachen haben.

Dennoch: Ein paar Asse können wir noch aus dem Ärmel schütteln. Hier die besten Hilfsmittel für einen wunderbaren Orgasmus:

Wie bekomme ich einen Orgasmus: Kleine Lehrstunde

Wenn man selbst nicht weiß, was einem gut tut, wie soll es dann der Partner wissen? Soll heißen: Man selbst sollte seine erogenen Zonen kennen und wissen, wie die eigene Erregung funktioniert. Was macht mich scharf? Was turnt mich eher ab? Also ab ins Trainingslager und die erogenen Zonen erforschen. Das geht alleine mit seinen eigenen Händen, mit einem Sextoy oder aber mit dem Partner - Hauptsache wild drauf los experimentieren lautet das Motto. Wenn beide wissen, wo der andere genau Hand oder Mund anlegen muss, dann klappt es auch eher mit dem Orgasmus.

Wie bekomme ich einen Orgasmus: Der Duft der Lust

Der Spruch 'jemanden gut riechen können' kommt nicht von ungefähr. Wir wählen unseren Partner tatsächlich danach aus, ob uns sein Duft gefällt oder nicht. Was hat das jetzt aber mit dem Orgasmus zu tun? Ganz einfach. Mit Hilfe von Düften lässt sich die erotische Stimmung und damit auch die Chance auf einen Orgasmus steigern. Produkte mit Pheromonen, also sexuellen Lockstoffen, gibt es viele. Die einen springen darauf an, die anderen sind dagegen so gut wie immun. Sprühen, Lust bekommen, Orgasmus haben - ganz so einfach ist es natürlich nicht. Aber wer extrem lecker duftet, sei es frisch geduscht, leicht verschwitzt oder nach seinem Lieblingsparfum, der sorgt auch ganz sicher dafür, dass die Lust steigt.

Wie bekomme ich einen Orgasmus: Das Auge isst mit

Ausziehen, hinlegen, Sex haben - wenn sich der Liebesakt im Schlafzimmer so abspielt, dann muss man sich nicht wundern, wenn man nicht zum Höhepunkt kommt. Klar gibt es das Vorspiel, um sich gegenseitig einzuheizen. Aber wem das nicht reicht, um anschließend zum Höhepunkt zu kommen, der sollte sich visueller Tricks bedienen. Stichwort: Das Auge isst mit. Man darf also gerne auch optische Anreize bieten, um einander scharf zu machen. Sei es erotische Unterwäsche, High Heels und anderes Wunderwerk oder eben Anheizer wie Erotik-Magazine oder (gute!) Pornos. Das alles kann schon für das kleine Quentchen mehr an Lust und Erregung sorgen, das Leidgeplagten zum langersehnten Höhepunkt verhilft. Deshalb: Weg mit dem ausgeleierten Schlafshirt, her mit ein bisschen mehr Sexiness!

Wie bekomme ich einen Orgasmus: Sex fängt im Kopf an

Die Stimmung im Schlafzimmer lässt sich auch prima anheizen, wenn man einfach mal miteinander über Sex spricht, statt lautlos übereinander herzufallen. Natürlich muss jetzt niemand alles kaputtreden und ausdiskutieren. Besser: Seinem Partner ins Ohr flüstern, was einen so richtig scharf macht. Stichwort: Komplimente, sexuelle Phantasien, Dirty Talk - am besten man lässt einfach alles raus.

Wie bekomme ich einen Orgasmus: Atmosphäre schaffen statt Normalität

Eine weitere Möglichkeit, um die Lust und die Aussicht auf einen Orgasmus zu steigern, ist Musik. Manchmal ist das Schlafzimmer dann doch zu gewohnt und normal und dann hilft der richtige Sound definitiv dabei, sich fallen zu lassen. Auch mit Licht bzw. Nicht-Licht lässt sich jede Menge Atmosphäre zaubern.

​​Wer also wirklich oft ohne Orgasmus aus dem Ring steigt, der sollte ruhig mal alle Tricks anwenden und für sich austesten. Ist die Orgasmus-Flaute nämlich erstmal gebrochen und man weiß, wie man sich selbst austricksen und in Stimmung bringen kann, dann ist es meist gar nicht so schwer, wie man dachte. In diesem Sinn: Viel Glück - und Spaß!