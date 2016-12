Sinnlich ins neue Jahr: DAS sind die aktuellen Unterwäsche-Trends, die du kennen solltest

Diesen Winter wird es heiß...

Die Dessoustrends in dieser Saison sind heißer denn je, aber glücklicherweise dazu auch noch bequem. Weiße Baumwolle gehört in diesem Winter genauso in die Wäscheschublade wie sexy, schwarze Spitzen-Bralettes. Wir verraten euch die Unterwäschetrends 2016/2017.

Schnüre und Bänder

In dieser Saison haben sich Designer offenbar stark von '50 Shades of Grey' inspirieren lassen. Der 'Strappy Bra' erobert die Boutiquen im Sturm. Riemen und Schnürungen sind aus den Kollektionen gar nicht wegzudenken. Das schöne am Strappy Bra ist, dass der BH nicht nur im Schlafzimmer besonders sexy wirkt.

Die meist schwarzen Bänder wirken auch verführerisch, wenn sie aus dem Ausschnitt eines Oberteils hervorlugen und verleihen selbst dem schlichtesten Outfit sofort eine reizvolle Note.

Transparent mit Spitze

2017 tragen wir viel Spitze und viel See-through! Die halbtransparenten Modelle verleihen ein unfassbar sexy Tragegefühl und sind dabei mindestens genauso schön anzusehen. Besonders romantisch wird der Look, wenn ihr dabei zu Modellen in Beerentönen oder einem Smaragdgrün greift. Auch der Spitzen-Body feiert sein Comeback. Die ganz Mutigen tragen ihn sogar als Teil des Outfits.

Bralette

2017 steht voll und ganz im Zeichen der Bequemlichkeit. Sogar der klassische BH mit Bügel wird vermehrt von seiner bequemeren Variante, dem Bralette verdrängt. Und wir verstehen warum: Bralettes sind leicht und engen uns nicht ein. Dazu kommen sie vermehrt in schicken Varianten aus Spitze und sehen somit auch verführerisch schön aus. Sorgen um den klassischen BH müssen wir uns dennoch nicht machen, denn Bralettes sind eher etwas für die kleinere Oberweite. Eine große Brust braucht einen stützenden BH, sodass der Bügel-BH wohl so schnell nicht verschwinden wird.

Bequeme Baumwolle

Baumwolle war noch nie so sexy! Endlich kommen uns Unterwäschedesigner entgegen und produzieren Wäsche, die nicht nur schön, sondern auch bequem ist. Der verpönte Baumwoll-Schlüpfer erfährt 2017 ein Makeover und wir bekommen dank weicher Stoffe und Slip-Schnitte endlich den Tragekomfort, der bei Unterwäsche eigentlich längst zur Norm gehören sollte.

Hoher Taillenbund

Der Taillenslip ist zurück und löst unsere vermeintlichen Probleme mit unliebsamen Fettpölsterchen am Bauch. Gerade mit einem schönen Spitzeneinsatz zaubert dieser Dessoustrend nicht nur eine traumhafte Figur, sondern sieht auch noch super stylisch aus.