Gesund war nie leckerer: DIESE 8 Smoothie-Rezepte musst du kennen!

Egal ob cremiger Frühstücks-Drink oder fruchtige Erfrischung zwischendurch - Smoothies gehen einfach immer. Hier kommen 8 geniale Rezepte, von denen ihr garantiert nicht genug bekommen werdet.

Smoothies schmecken nicht nur unglaublich lecker, sie sind noch dazu echte Vitaminbomben. Doch statt die gesunden Drinks teuer zu kaufen, solltet ihr sie ab heute lieber selbst machen. Denn das geht super schnell und einfach, außerdem wisst ihr hinterher auch wirklich, was drin steckt. Alles, was ihr dazu braucht, ist frisches Obst und ein Stand- bzw. Stabmixer.

Für alle Smoothie-Fans und die, die es noch werden wollen, kommen hier die 8 besten Smoothie-Rezepte aller Zeiten. Viel Spaß beim Nachmixen!

Pfirsich-Smoothie mit Mandelmilch

Ihr braucht für 4 Gläser:

4 reife Pfirsiche

ca. 400 ml Mandelmilch

kaltes Wasser (bei Bedarf)

2 Datteln

1 kleine Prise Zimt

So geht's:

Pfirsiche schälen und in Stücke schneiden. Danach alle Zutaten in den Mixer füllen, Deckel schließen und pürieren, bis eine cremige Konsistenz entstanden ist. Falls der Smoothie zu dickflüssig ist, etwas kaltes Wasser dazu gießen und noch einmal durchmixen.



Wenn ihr keinen Standmixer habt, dann füllt die Zutaten in ein hohes Mixgefäß und püriert sie mit einem Stabmixer.

Erdbeer-Banane-Kokos-Smoothie

Ihr braucht für 4 Gläser:

2 reife Bananen

ca. 400 g Erdbeeren

ca. 400 ml Kokosdrink (z. B. von Alpro)



So geht's:

Alle Zutaten in den Mixer geben und pürieren. Falls der Erdbeer-Bananen-Smoothie zu dickflüssig ist, könnt ihr noch etwas Kokosdrink dazu gießen.



Tipp: Super lecker und herrlich erfrischend wird's, wenn ihr die Hälfte der frischen Erdbeeren durch tiefgefrorene ersetzt.

Mango-Bananen-Smoothie

Ihr braucht für 4 Gläser:

1 reife Mango

1 reife Banane

250 ml Orangensaft

500 g Naturjoghurt

Spritzer Limettensaft

Honig (bei Bedarf)

So geht's:

Mango schälen und in Stücke schneiden. Danach alle Zutaten mixen, bis der Smoothie schön cremig ist. Falls euch der Mango-Bananen-Drink nicht süß genug ist, könnt ihr etwas Honig dazufügen. Danach noch einmal durchmixen.



Tipp: Wenn ihr die Banane vorher in Stücke schneidet und für ein paar Stunden einfriert, wird der Smoothie herrlich kühl und erfrischend!

Ananas-Smoothie mit Basilikum

Ihr braucht für 4 Gläser:

1 reife Ananas

1 reife Banane

ca. 200 g griechischer Joghurt

1 kleines Bund Basilikumblätter

So geht's:

Ananas mit dem Messer schälen und in Stücke schneiden, Basilikumblätter waschen und abzupfen. Danach alle Zutaten pürieren.



Tipp: Ihr könnt statt griechischem Joghurt auch fettreduzierten Joghurt verwendet, so spar ihr Kalorien!

Frühstücks-Smoothie mit Blaubeeren

Ihr braucht für 4 Gläser:

50 g Blaubeeren

1 reife Banane (am besten gefroren)

2 EL Haferflocken

150 ml Milch

etwas Agavensirup oder Honig (nach Bedarf)

So geht's:

Alle Zutaten zu einem cremigen Smoothie vermixen. Wer es süßer mag, kann mit etwas Honig oder Agavendicksaft verfeinern.



Tipp: Toppt euren Frühstücks-Smoothie mit einem Klecks griechischem Joghurt und frischen Blaubeeren!

Ingwer-Maracuja-Smoothie

Ihr braucht für 4 Gläser:

500 ml Maracuja-Saft

1 reife Banane

1/2 Apfel

1 TL Honig

1 EL frischer Ingwer

etwas frischer Limettensaft

So geht's:

Apfel schälen und in Stücke schneiden. Ingwer schälen und in kleine Stücke schneiden. Alle Zutaten in den Mixer geben und pürieren. Smoothie mit Limette und Honig abschmecken.



Tipp: Wer mag, fügt noch ein paar Minzblätter hinzu. Die geben dem Ingwer-Maracuja-Smoothie eine schöne Frische!

Grüner Smoothie mit Babyspinat

Ihr braucht für 4 Gläser:

50 g frischer Babyspinat

1 reife Banane

150 ml frisch gepresster Orangensaft

1 EL Mandelmus

etwas frischer Limettensaft​

So geht's:

Alle Zutaten in den Mixer geben und pürieren. Am Schluss mit Limettensaft abschmecken.



Melonen-Apfel-Smoothie

Ihr braucht für 4 Gläser:

200 ml Apfelsaft (naturtrüb)

400 g Wassermelone

Saft einer halben Limette

1 EL Honig

So geht's:

Alle Zutaten in den Mixer geben und pürieren. Zum Schluss mit Limettensaft und Honig abschmecken, bis der Melonen-Smoothie die gewünschte Süße hat.



Tipp: Auch zu diesem sommerlichen Smoothie passt frische Minze perfekt. Einfach ein paar Blätter abzupfen und mitpürieren.

