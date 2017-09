Du brauchst neue Motivation? Hier kommen die besten Gründe, regelmäßig Sport zu treiben, die nichts mit Abnehmen zu tun haben!

Sport macht schlank: Dieser Gedanke schwirrt den meisten im Kopf herum, die sich regelmäßig zum Sport quälen. Ein durchaus guter Grund für mehr Bewegung. Doch es gibt noch so viele bessere Gründe, die nichts mit dem Aussehen und dem ewigen Thema Abnehmen zu tun haben! Denn wer Sport treibt, lebt gesünder! Aus medizinischer Sicht ist Bewegung sehr empfehlenswert. So stärkt man mit Ausdauersport sein Herz-Kreislauf-System. Das Schwitzen auf dem Crosstrainer, beim Joggen oder Fahrrad fahren ist demnach nicht nur anstrengend, sondern auch gesundheitsfördernd.

Regelmäßigiger Sport schützt vor starkem Übergewicht. Das Risiko an hohem Blutdruck, Diabetes oder zu hohen Cholesterinwerten zu erkranken, wird damit automatisch gesenkt. Ganz nebenbei wird übrigens auch noch das Immunsystem gestärkt. Schlussendlich lässt sich ganz klar sagen: "Sport ist gesund."



Wer diese Gründe im Hinterkopf hat, wird die Sporttasche mit mehr Begeisterung aus dem Schrank holen und sich nicht regelmäßig mit faulen Ausreden vorm Joggen oder dem Fitnesskurs drücken.

1. Sport ist gesund & macht gute Laune

Her mit den Glückshormonen! Nichts hilft gegen schlechte Laune so gut wie Sport. Beim Ausdauersport werden Endorphine, also Glückshormone, freigesetzt, die jede miese Stimmung sofort vertreiben.



Weiterer Pluspunkt: Wir sind total stolz und zufrieden, weil wir uns durch das Trainingsprogramm gequält haben.

2. Sport ist gesund & man schläft besser

Tief und fest schlafen: Das gelingt nach einer anstrengenden Sporteinheit! Durch den Sport wird Stress abgebaut, was uns besser schlafen lässt. Und die Muskeln werden durch die Bewegung auch müde.



Tipp: Nach dem Sport braucht der Körper etwa zwei Stunden Zeit, um wieder runterzukommen. Also besser ausreichend Zeit zwischen Sport und dem Schlafengehen lassen, damit man sich nicht ruhelos im Bett wälzt.

Besser schlafen dank Feng Shui: So richtest du dein Schlafzimmer optimal ein!

3. Sport ist gesund & reduziert Stress

Tschüss Stress! Der verschwindet von ganz allein, wenn wir uns regelmäßig beim Sport auspowern. Beim Joggen oder Schwimmen wird der Kopf frei, wir vergessen unsere Probleme und zusätzlich werden auch noch Glückshormone freigesetzt. Das perfekte Rezept gegen Stress!

4. Sport ist gesund & gibt neue Energie

Ja, direkt nach dem Sport sind wir meist todmüde, aber dann, nach einer Weile, sind wir plötzlich topfit! Sport gibt uns nämlich Energie zurück und macht unseren müden Kopf und Körper wieder frisch und munter.

5. Sport ist gesund &senkt den Blutdruck

Wer regelmäßig Ausdauersport treibt, hat weniger Probleme mit Bluthochdruck, das haben verschiedenste wissenschaftliche Studien gezeigt. Mit Sport kann der Blutdruck gesenkt werden - unter anderem, weil man durch Sport Gewicht verliert.



Übrigens: Das gilt auch für einen erhöhten Cholesterinspiegel. Durch mehr Bewegung verbessern sich die Blutwerte deutlich.

6. Sport ist gesund & beugt Verspannungen vor

Einmal die Muskeln lockern, bitte! Verspannungen sind Schnee von gestern, wenn wir uns regelmäßig bewegen und nicht den ganzen Tag sitzen. Die Muskeln bleiben dann geschmeidig und wir leiden seltener an Rücken-, Nacken- oder Schulterschmerzen.

Schnell & effektiv: Dieses 7-Minuten-Workout bringt dich in Schwung!

7. Sport ist gesund & stärkt das Immunsystem

Das war's mit dem Dauerschnupfen! Sport im Freien härtet ab, doch auch Sport in geschlossenen Räumen ist gut fürs Immunsystem.

8. Sport ist gesund & soll das Krebs-Risiko senken

Zwar kann sich niemand vor Krebs schützen, doch die Deutsche Krebshilfe bestätigt, dass eine gesunde Ernährung und regelmäßiger Sport das Risiko für die Entstehung von Krebs senken.

9. Sport ist gesund & soll kreativ machen

Brett vorm Kopf? Auspowern mit Sport hilft, denn dabei schalten wir unser Gehirn ab und hinterher sprudeln die guten Ideen nur so herein. Schließlich wird beim Sport der gesamte Körper, einschließlich Gehirn, gut durchblutet.

10. Sport ist gesund & stärkt das Selbstbewusstsein

Yes! Wir waren beim Sport und sind stolz auf uns. Denn wir haben geschwitzt, gelitten und trotzdem durchgehalten. Das ist gut fürs Selbstwertgefühl! Außerdem haben Frauen oft ein besseres Körpergefühl, wenn sie regelmäßig Sport treiben.