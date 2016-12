Stoffwechsel anregen: SO bringst du deinen Körper in Schwung!

"Mein Stoffwechsel ist träge! Ich kann machen, was ich will und nehme einfach nicht ab." Wem das bekannt vorkommt, der sollte unbedingt weiterlesen.

Es gibt tatsächlich Menschen mit einem trägen Stoffwechsel, die sich doppelt anstrengen müssen, um ein wenig abzunehmen. ABER: Daran lässt sich etwas ändern! Wir können unseren Stoffwechsel nämlich aus dem Winterschlaf holen und so richtig in Schwung bringen.

Was ist mit Stoffwechsel gemeint?

​​Übrigens sprechen wir zwar umgangssprachlich vom Stoffwechsel, dabei beziehen wir uns aber nur auf die Energiezufuhr über die Nahrung, die aus Proteinen, Fetten, Kohlenhydraten, Vitaminen und Mineralien besteht. Denn strenggenommen werden sämtliche biochemischen Prozesse innerhalb unserer Zellen als Stoffwechsel oder auch Metabolismus bezeichnet, dazu zählt beispielsweise auch die Sauerstoffaufnahme beim Atmen.

Ist von "Stoffwechsel anregen" die Rede, so ist damit eigentlich der Energiestoffwechsel gemeint. Denn der Stoffwechsel als Ganzes, lässt sich gar nicht wirklich anregen oder beschleunigen. Geht es aber darum, Gewicht zu verlieren, muss der Grundumsatz erhöht werden. Der Grundumsatz bezeichnet den Energieverbrauch des Körpers, während er sich im Ruhezustand befindet. Glück gehabt, denn dieser eine entscheidende Stoffwechsel lässt sich anregen: Der Energiestoffwechsel.

Wie kann man den Stoffwechsel anregen?

Stoffwechsel anregen durch Kraft- und Ausdauertraining:



Faul auf dem Sofa herumzusitzen, bringt den Stoffwechsel leider nicht in Schwung. Um Sport und Bewegung kommen wir nicht herum, wenn unser Stoffwechsel ein wenig träge ist.



Richtiges Auspowern dagegen wirkt wahre Wunder. Gebt beim Spazieren, Joggen, Tanzen, Schwimmen oder auf was ihr gerade Lust habt richtig Gas und kommt ins Schwitzen. Das bringt die Pfunde zum Schmelzen.

​Zusätzlich solltet ihr auch ein paar Gewichte stemmen, damit ihr Muckis aufbaut - denn Muskeln sind unsere Kraftwerke und verbrennen selbst im Ruhezustand definitiv mehr Kalorien als Fettpölsterchen - versprochen.

Schnell & effektiv: Dieses 7-Minuten-Workout gilt als Geheimwaffe gegen Fettpolster!

Was ist die richtige Ernährung, um den Stoffwechseln anzuregen?

Esst euch satt und regt damit euren Stoffwechsel an



Ständiger Hunger raubt nicht nur unserem Körper die Energie - er macht auch unseren Stoffwechsel schlapp. Der verabschiedet sich in den Ruhezustand und verbraucht extrem wenig. Regelmäßige Mahlzeiten (drei oder fünf) und eine ausgewogene Ernährung, die den Körper mit allem was er braucht versorgt, kurbelt den Stoffwechsel an.

Achtung: Essen kurz vor dem Schlafengehen findet unser Stoffwechsel übrigens nicht so toll. Achtet darauf nicht direkt vor dem Schlafen gehen zu essen. Probiert es mal aus und hört auf euren Körper, dann werdet ihr herausfinden, wie ihr euch am besten fühlt.

Den Energiestoffwechsel mit ausgewogener Ernährung anregen



Satt sein und gleichzeitig Gewicht verlieren - das klappt mit der richtigen Lebensmittelauswahl. Wer zu kalorienarmen Lebensmitteln wie Gemüse, Obst oder fettarmen Milchprodukten, Fleisch und Vollkornprodukten greift, macht alles richtig. Insbesondere Gemüse sollte Teil einer jeden Mahlzeit sein, weil es so unsagbar kalorienarm ist.

Ob scharfe Gerichte, Koffein oder Zitrusfrüchte den Stoffwechsel wirklich anregen, ist wissenschaftlich nicht hinreichend bestätigt. Wer mag, kann es einfach mal ausprobieren.

Endlich raus aus dem Diät-Chaos: Was ist eigentlich eine ausgewogene Ernährung?

Stoffwechsel anregen: Ausreichend trinken

Abgesehen vom Essen, solltet ihr auch dringend drauf achten genug zu trinken. Haben wir tagsüber nicht genug getrunken, sind wir oft müde und haben Kopfweh. Genauso schlapp ist dann auch unser Stoffwechsel, wenn er nicht ausreichend mit Flüssigkeit versorgt ist. 1,5 bis 2 Liter sollten es am Tag sein - am besten Wasser, dann könnt ihr direkt Kalorien einsparen.

Stoffwechsel anregen: Genug schlafen

Das Leben kann so schön sein! Denn im Schlaf arbeitet der gesamte Stoffwechsel auf Hochtouren. Damit ist auch die Fettverbrennung am aktivsten, während wir uns regenerieren von Sport und Essen. Sieben bis acht Stunden pro Nacht sind ideal, das Schlafbedürfnis ist jedoch von Mensch zu Mensch sehr unterschiedlich. Ihr solltet euch morgens erholt und frisch fühlen.

Endlich besser schlafen: Warum wir uns oft so schlapp fühlen und was wirklich dagegen hilft!

Was euren Stoffwechsel durcheinander bringt und träge macht:

Radikal- oder Nulldiäten sind alles andere als förderlich für euren Stoffwechsel. Denn sobald der Körper dauerhaft zu wenig Nahrung bekommt, drosselt er die Stoffwechselaktivität. Dadurch wechselt der Körper in den sogenannten Hungerstoffwechsel. Dieser dauert auch dann noch an, wenn der Körper wieder mehr Nahrung bekommt. Somit ist der gefürchtete Jojo-Effekt vorprogrammiert.

Vorsicht, Abnehmfalle! 5 typische Diät-Fehler, die den Stoffwechsel verlangsamen

Fazit:

Eine vollwertige Ernährungsweise und ausreichend Bewegung sind die beste Möglichkeit, mit der ihr euren Stoffwechsel anregen könnt.

Diese gesunden Lebensmittel sollten alle kennen